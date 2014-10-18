中国房地产：天津宣布取消住房限购，首套房最低首付三成

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月18日 - 近期中国连续出台支持房地产市场发展的政策。虽然北京明确表示楼市限购政策不会退出，但其毗邻的另一大城市天津则最新宣布，支持居民合理住房需求，全面取消住房限购。
新华网引述该市国土房管局等六部门联合下发的文件称，对于贷款购买首套普通自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍，具体由银行业金融机构根据风险情况自主确定。
同时要求金融机构应应缩短放贷审批周期，合理确定贷款利率，配足住房贷款额度，优先满足居民家庭贷款购买首套普通自住房和改善型普通自住房的信贷需求。
对个人购买普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，按照成交价格的1.5%征收契税；对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，按照成交价格的1%征收契税。
上述普通住房定义为住宅小区建筑容积率在1.0以上，单套建筑面积在144平方米及以下。该税收支持政策将自10月30日起执行。
除了对居民购房予以支持，对房地产开发企业方面，取消了对商品住房户型设计“90平方米以下户型占70%以上”的限制性规定，鼓励开发企业根据区域城市功能定位和市场需求设计适销对路的产品。
另外，增加新建商品房预售资金监管节点中拨付频次，加快资金周转，提高开发企业的预售资金使用效率。
本月稍早，住建部等部委下发新规，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。
中国房地产限购政策于2010年在北京开始推行，随后于2011年推广至大多数主要城市。这一政策帮助抑制了住宅市场的投机行为，但主要是做为中国房市成熟稳定前的临时之举。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。