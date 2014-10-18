中国房地产：天津宣布取消住房限购，首套房最低首付三成

路透上海10月18日 - 近期中国连续出台支持房地产市场发展的政策。虽然北京明确表示楼市限购政策不会退出，但其毗邻的另一大城市天津则最新宣布，支持居民合理住房需求，全面取消住房限购。

新华网引述该市国土房管局等六部门联合下发的文件称，对于贷款购买首套普通自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍，具体由银行业金融机构根据风险情况自主确定。

同时要求金融机构应应缩短放贷审批周期，合理确定贷款利率，配足住房贷款额度，优先满足居民家庭贷款购买首套普通自住房和改善型普通自住房的信贷需求。

对个人购买普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，按照成交价格的1.5%征收契税；对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，按照成交价格的1%征收契税。

上述普通住房定义为住宅小区建筑容积率在1.0以上，单套建筑面积在144平方米及以下。该税收支持政策将自10月30日起执行。

除了对居民购房予以支持，对房地产开发企业方面，取消了对商品住房户型设计“90平方米以下户型占70%以上”的限制性规定，鼓励开发企业根据区域城市功能定位和市场需求设计适销对路的产品。

另外，增加新建商品房预售资金监管节点中拨付频次，加快资金周转，提高开发企业的预售资金使用效率。

本月稍早，住建部等部委下发新规，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。