《综述》美国消费者信心意外升至七年高点，楼市亦持续复苏

* 消费者信心升至2007年7月以来高点

* 分析师原本预期会下降

* 房屋开工升幅超过预期

路透华盛顿10月17日 - 美国德州出现埃博拉病例让整个国家都忧心忡忡，但周五公布的数据显示，这并未导致美国人对消费支出的态度变得更加谨慎。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。

另一项数据显示，上月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。

“美国经济的整体力道仍完好，”俄亥俄州哥伦比亚Nationwide Mutual Insurance的分析师David Berson表示。“要不是埃博拉和地缘政治疑虑，这些(信心)数据会更好。”

这份信心调查数据是在9月25日至10月15日采集，当时正值西非埃博拉疫情蔓延的消息冲击美国。该病在西非已致数千人死亡，而且在美国也出现病例。

美国官员证实，9月30日以来已发现三例埃博拉病例，均在达拉斯。其中一名男性后来死于该疾病，护理过该病患的两名护士正在接受治疗。

投资者一直担心，埃博拉疫情若不能在美国得到控制，可能吓到消费者，并导致其削减支出，不过迄今鲜有这种迹象。

本周稍早全球股市下跌，也恰在此次消费者信心调查期间内。

路透调查分析师原本预期，消费者信心指数会下降，但其不降反升至86,4，消费者对于他们的个人财务状况和国家经济看法更加乐观。

其他消费者信心指标也没有显示太多令人警惕的迹象。Gallup日常经济景气调查最近几周启稳。至少消费者在做出支出决定时，仍专注于经济好转的状况。

“尽管媒体对埃博拉的报导越来越多，但迄今埃博拉对消费者信心几乎没有产生明显影响，”高盛分析师Kris Dawsey表示。

上月美国失业率降至5.9%，达到六年低点。投资者认为，就业市场好转将促使美联储明年加息，结束2008年以来一直保持的近零利率政策；不过对全球经济以及通胀率一直偏低的担忧，最近促使他们预期加息将推迟至明年晚些时候。

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**楼市持续复苏势头**

就业市场改善扶助上月楼市复苏加速，房屋开工升幅超过预期。

商务部数据显示，9月房屋开工增加6.3%，年率为102万户。再次表明楼市继续好转。建筑许可亦上升。

“如果看一下趋势，就会发现，整体仍在上行，”美银美林分析师Michelle Meyers表示。