《美股一周展望》除企业财报外，股票回购将给市场提供支撑

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约10月17日 - 本周市场是否寻获底部还不能确定，但多头或将得到些许支撑，因为市场挫跌之时大部分持观望态度的企业，未来几周将加快股票回购行动。
股市抛售在周三下午达到高潮，当时标准普尔500指数触及当周低点，对于全球经济的担忧、美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次政策行动时间点的看法分歧、以及有关埃博拉病毒的消息，导致投资者更感紧张。
致使股市跌势加剧的一个因素是，随着财报季大幕拉开，许多美国公司离开股票回购市场。
“现在正处于内部交易管制期(Blackout Period)，因此公司不能进行策略性回购；在刚刚过去这波跌势中，这些回购曾支撑股市，”高盛本周稍早发布报告称。
10月通常是美国公司回购的平淡期，根据汤森路透数据，本月迄今已宣布或完成的股票回购约为17亿美元，今年前九个月总计约为2,500亿美元。
近期市场下跌可能让许多公司有机会低价回购股票。周四，纽约证交所605只个股触及52周低点，为三年来单日最多，当天仅有21只个股触及52周高点。触及52周低点的个股数量周五减少至153只。
“如果你确实相信前景光明，打算返还资金给股票的长期持有者，那么现在是回购股票的绝佳时机，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest说。
11月进行回购毫不新奇。高盛数据显示，过去七年除了2008年，每年11月股票回购占到全年的14%左右，比任何其他月份都最高。该时期，大约8%的回购发生在10月，12月约为10%。
市场即将进入财报季高峰期，128家标普500指数成分股将发布财报，其中包括六家道指成分企业。
“下周将是一个高峰期，财报公布后将解冻许多回购计划，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。
他表示，过去几年，财报公布后回购股票的影响基本一致，因为“公司总是大举买入股票”。
如果在企业自身回购股票良机前的买盘算不上一个足够充分的理由，那么基本面情况也有利于多头。
汤森路透数据显示，标普500指数成分股第三季获利目前料上升6.9%，上周五时预估为增加6.5%；当季营收增幅料为3.8%。(完)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。