《焦点》通用电气第三季获利略超预期，节支措施推高利润率

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透10月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五公布第三季获利略优于预期，因成本削减措施帮助工业业务利润率全线改善，抵销了低于分析师预期目标的营收表现。
通用股价周五收盘上涨2.35%至24.82美元。
该公司第三季喷气发动机、铁路机车及其他工业设备和服务的订单大增22%。
通用电气公布不计入并购的工业制造业务自体营收增加4%。
尽管上述季度增幅逊于一些分析师的预期，但通用表示，这样的表现有望使其2014年营收达到预估成长区间4-7%的高端。
通用和其他美国综合制造商一样，今年的股价表现落后大盘。
在分析师电话会议上被问及对全球经济的看法时，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)说，“潜在活动仍然相当健康，但并不是全都如此。”他补充称，现在美国可能是金融危机以来最好的时候。
伊梅尔特希望到2016年，工业业务对公司整体盈利的贡献比例从去年的55%提高至75%，同时减少对其金融部门的曝险。
通用电气第三季净利增加10.8%至35.4亿美元，或每股0.35美元。上年同期为31.9亿美元，或每股0.31美元。
不计入养老金成本及其他项目，每股获利0.38美元，比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高出0.01美元。
营收增加1%至361.7亿美元，低于分析师所预估的367.9亿美元。
电力和水务部门营收下滑2%，该部门是通用电气最大的工业部门。公司预计，第四季该部门营收至少增长10%。财务长Jeff Bornstein告诉分析师，第四季整体而言看似“非常强劲”。
油气设备出售部门的前景一直为投资者所关切，因为油价接近四年低点。
“我们肯定持谨慎态度，”Bornstein告诉路透，“如果能源价格在更长时期内维持在低位，或将使得大型国际或国有石油公司推迟考虑未来的项目投资。”
通用第三季工业业务部门的利润率为16.3%，较上年同期增加0.9个百分点。
通用的目标是到2016年工业部门利润率从去年的15.7%升至17%。Northwestern Bank的投资经理Perry Adams称，第三季的表现显示出该公司在朝着上述目标稳步前进。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。