《焦点》通用电气第三季获利略超预期，节支措施推高利润率

路透10月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五公布第三季获利略优于预期，因成本削减措施帮助工业业务利润率全线改善，抵销了低于分析师预期目标的营收表现。

通用股价周五收盘上涨2.35%至24.82美元。

该公司第三季喷气发动机、铁路机车及其他工业设备和服务的订单大增22%。

通用电气公布不计入并购的工业制造业务自体营收增加4%。

尽管上述季度增幅逊于一些分析师的预期，但通用表示，这样的表现有望使其2014年营收达到预估成长区间4-7%的高端。

通用和其他美国综合制造商一样，今年的股价表现落后大盘。

在分析师电话会议上被问及对全球经济的看法时，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)说，“潜在活动仍然相当健康，但并不是全都如此。”他补充称，现在美国可能是金融危机以来最好的时候。

伊梅尔特希望到2016年，工业业务对公司整体盈利的贡献比例从去年的55%提高至75%，同时减少对其金融部门的曝险。

通用电气第三季净利增加10.8%至35.4亿美元，或每股0.35美元。上年同期为31.9亿美元，或每股0.31美元。

不计入养老金成本及其他项目，每股获利0.38美元，比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高出0.01美元。

营收增加1%至361.7亿美元，低于分析师所预估的367.9亿美元。

电力和水务部门营收下滑2%，该部门是通用电气最大的工业部门。公司预计，第四季该部门营收至少增长10%。财务长Jeff Bornstein告诉分析师，第四季整体而言看似“非常强劲”。

油气设备出售部门的前景一直为投资者所关切，因为油价接近四年低点。

“我们肯定持谨慎态度，”Bornstein告诉路透，“如果能源价格在更长时期内维持在低位，或将使得大型国际或国有石油公司推迟考虑未来的项目投资。”

通用第三季工业业务部门的利润率为16.3%，较上年同期增加0.9个百分点。

通用的目标是到2016年工业部门利润率从去年的15.7%升至17%。Northwestern Bank的投资经理Perry Adams称，第三季的表现显示出该公司在朝着上述目标稳步前进。(完)