全球汇市：投机客增持美元净多仓至2013年5月来最高--CFTC/路透

路透10月17日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下去年5月底以来最高，表明美国经济前景保持乐观。
10月14日止当周美元净多仓升至430.4亿美元，此前一周为409.1亿美元。这是连续第四周美元净多仓增加，且是连续第九周多仓至少有300亿美元。
美元指数 上周略有回落，周五录得连续第二周跌幅，但今年至今仍上涨6.4%，有望创下九年来最佳年度表现。
美国本周公布一轮疲弱的经济数据，促使投资者进一步推迟美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期时间至第四季，这利空美元，因为美国资产的收益率可能至少再一年维持在极低水准。这应会体现在下周的CFTC数据中。
投机客继续规避欧元，最近一周欧元净空仓达155,342口，创9月9日以来最大规模，前一周为146,212口。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓 22,839 24,837
空头仓位 123,986 137,388
净仓位 -101,147 -112,551
欧元(125,000欧元为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 60,158 61,467
空头仓位 215,500 207,679
净仓位 -155,342 -146,212
英镑(62,500英镑为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 43,116 46,503
空头仓位 45,953 47,578
净仓位 -2,837 -1,075
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 11,113 15,509
空头仓位 28,666 27,928
净仓位 -17,553 -12,419
加元(100,000加元为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 35,688 39,174
空头仓位 51,855 46,626
净仓位 -16,167 -7,452
澳元(100,000澳元为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 14,367 31,601
空头仓位 44,638 58,087
净仓位 -30,271 -26,486
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月14日当周 前一周
多头仓位 9,171 10,052
空头仓位 11,555 10,152
净仓位 -2,384 -100(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)