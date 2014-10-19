《焦点》摩根士丹利第三季获利跳增，受益于交易活动反弹

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 经调整后每股盈余0.65美元，预估为0.54美元
* 扣除调整后的债券交易营收上升19.4%
* 财富管理业务营收增长9%
* 股价收高2.12%
路透10月17日 - 摩根士丹利 公布第三季获利跳增87%，因其交易、投资银行和财富管理业务均受益于客户活动增加以及股市红火。
摩根士丹利股价周五收升2.12%至33.22美元，因获利和营收均轻松超过分析师平均预期。
摩根士丹利的业绩表明，即便金融危机以来该行一直侧重于财富管理业务，但其传统的投资银行业务仍能对获利产生重大影响。
摩根士丹利在2014年前九个月名列全球IPO承销商榜首，并参加了阿里巴巴 创纪录规模的250亿美元IPO工作。该行股票承销业务营收差不多翻一番至4.64亿美元。
包括交易和投资银行在内的整体机构证券业务营收跳涨22%至45.2亿美元。
摩根士丹利债券业务上月获得提振，因美国经济数据乐观、欧洲采取刺激举措、“债券大王”葛罗斯意外撤出Pimco，这些因素给了无生气的市场提供一臂之力。
扣除会计调整后的债券交易业务营收跳增19.4%至9.97亿美元。但相比同业高盛 扣除会计因素后实现的53%增幅，还是相形见绌。
摩根士丹利也与其他几家大型银行一样，一直在收缩债市业务，归因于对风险交易的资本要求更加严格。
**股本回报率下降**
财富管理部门营收增长9%至37.9亿美元，占摩根士丹利总营收的42.5%，低于该行交易和投资银行业务的占比50.7%。
该业务税前利润率为22%，超过执行长戈尔曼的最低目标20%以及第二季的21%。
虽然第三季业绩强劲，但该行经调整后的股本回报率(return-on-equity)降至9%，低于戈尔曼的最低目标10%和第二季的10.7%。
戈尔曼在与分析师的电话会议中称，除了此前宣布的计划外，该行还在寻找改善获利和股权回报率的其他方法。
但财务长Ruth Porat在电话会议上表示，第四季迄今市场波动是一个挑战，某些商品市场的“结构性问题”在冲击营收。
摩根士丹利称，当季归属于普通股股东的净利升至16.5亿美元，每股盈余0.84美元。
摩根士丹利经调整后的每股盈余为0.65美元。汤森路透I/B/E/S预估为0.54美元。
扣除调整因素的净营收增加7%至86.9亿美元，超过平均预估的81.7亿美元。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。