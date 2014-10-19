《独家新闻》达能决定将美赞臣作为首选收购目标--消息

* 达能认定美赞臣为首选收购目标--消息

* 美赞臣可能作价高达260亿美元--分析师

路透巴黎10月17日 - 知情消息人士对路透表示，法国食品巨头达能 已经决定，希望收购美国婴幼儿配方奶粉生产商美赞臣 。

“达能已经做了内部策略评估，并决定美赞臣是其首选收购目标，”其中一位消息人士表示。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。

达能一直苦于应对获利下降，而且面对更强大的对手雀巢 和联合利华 ，投资者也开始质疑该公司以目前结构能否成功。

该公司还在试图降低对低增长欧洲市场的依赖，而且最近在中国和非洲市场做了一些交易。

至于美赞臣，消息人士没有说明达能是否已接洽美赞臣，或聘雇任何顾问。达能和美赞臣都拒绝置评。

美赞臣股价周五在纽约市场收盘劲扬9.9%至100.23美元。

雀巢2012年以20倍的营业利润价格收购辉瑞 婴幼儿配方奶粉业务，达能2007年也以22倍的营业利润收购Numico婴幼儿食品业务。按这样的行情，摩根大通分析师估计，美赞臣不会以低于营业获利20倍的价格即每股120美元出售。

按截至7月17日的美赞臣流通股计算，这意味着，交易价格可能在240-260亿美元之间。

另一位消息人士称，任何收购美赞臣的交易，将采用现金加股票的收购方式，且不是受税务事项的驱动。(完)