《独家新闻》达能决定将美赞臣作为首选收购目标--消息

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 达能认定美赞臣为首选收购目标--消息
* 美赞臣可能作价高达260亿美元--分析师
路透巴黎10月17日 - 知情消息人士对路透表示，法国食品巨头达能 已经决定，希望收购美国婴幼儿配方奶粉生产商美赞臣 。
“达能已经做了内部策略评估，并决定美赞臣是其首选收购目标，”其中一位消息人士表示。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。
达能一直苦于应对获利下降，而且面对更强大的对手雀巢 和联合利华 ，投资者也开始质疑该公司以目前结构能否成功。
该公司还在试图降低对低增长欧洲市场的依赖，而且最近在中国和非洲市场做了一些交易。
至于美赞臣，消息人士没有说明达能是否已接洽美赞臣，或聘雇任何顾问。达能和美赞臣都拒绝置评。
美赞臣股价周五在纽约市场收盘劲扬9.9%至100.23美元。
雀巢2012年以20倍的营业利润价格收购辉瑞 婴幼儿配方奶粉业务，达能2007年也以22倍的营业利润收购Numico婴幼儿食品业务。按这样的行情，摩根大通分析师估计，美赞臣不会以低于营业获利20倍的价格即每股120美元出售。
按截至7月17日的美赞臣流通股计算，这意味着，交易价格可能在240-260亿美元之间。
另一位消息人士称，任何收购美赞臣的交易，将采用现金加股票的收购方式，且不是受税务事项的驱动。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。