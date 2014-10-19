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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:36 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(811,524口)

227,108 234,196 147,977 385,843 284,968 760,928 667,141 50,596 144,383

较10月7日变动(未平仓合约：增加28,953口)

　11,799 2,716 14,823 3,420 14,650 30,042 32,189 -1,089 -3,236

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 28.9 18.2 47.5 35.1 93.8 82.2 6.2 17.8

各类交易商数量(总计为682家)

158 265 220 150 197 444 580 (完) (整理 王兴亚；审校 李爽)
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