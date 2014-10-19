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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:37 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,537,452口)

441,625 162,845 510,275 502,768 796,168 1454668 1469288 82,784 68,164

较10月7日变动(未平仓合约：增加33,688口)

5,983 20,886 6,895 24,451 3,947 37,329 31,728 -3,641 1,960

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 10.6 33.2 32.7 51.8 94.6 95.6 5.4 4.4

各类交易商数量(总计为331家)

115 98 139 92 94 273 280 (完) (整理 王兴亚；审校 李爽)
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