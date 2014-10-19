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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(418,509口)

132,129 184,102 70,227 181,706 114,362 384,062 368,691 34,447 49,818

较10月7日变动(未平仓合约：减少353口)

226 -6,356 -1,885 62 3,744 -1,597 -4,497 1,244 4,144

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 44.0 16.8 43.4 27.3 91.8 88.1 8.2 11.9

各类交易商数量(总计为391家)

106 128 114 89 90 273 273 (完)

(整理 王兴亚；审校 李爽)
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