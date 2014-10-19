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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:42 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年10月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(167,530口)

54,973 78,838 12,473 86,037 52,582 153,483 143,893 14,047 23,637

较10月7日变动(未平仓合约：减少92口)

490 -641 -749 -2,361 -1,826 -2,620 -3,216 2,528 3,124

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.8 47.1 7.4 51.4 31.4 91.6 85.9 8.4 14.1

各类交易商数量(总计为254家)

67 111 49 51 53 146 193(完) (整理 王兴亚；审校 李爽)
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