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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,298,144口)

445,281 341,514 179,762 552,368 525,054 1177411 1046330 120,733 251,814

较10月7日变动(未平仓合约：增加342口)

-12,097 -29,351 13,021 4,460 10,244 5,384 -6,086 -5,042 6,428

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.3 26.3 13.8 42.6 40.4 90.7 80.6 9.3 19.4

各类交易商数量(总计为730家)

146 188 166 232 308 489 575 (完)

(整理 王兴亚；审校 李爽)
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