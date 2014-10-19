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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:38 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(397,855口)

193,580 108,165 30,035 140,637 219,460 364,252 357,660 33,603 40,195

较10月7日变动(未平仓合约：增加17,768口)

19,505 537 3,028 -2,829 12,587 19,704 16,152 -1,936 1,616

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.7 27.2 7.5 35.3 55.2 91.6 89.9 8.4 10.1

各类交易商数量(总计为300家)

133 94 70 52 52 211 195(完)

(整理 王兴亚；审校 李爽)
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