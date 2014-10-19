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市场报道 | 2014年 10月 19日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月14日持仓报告(表)

路透10月17日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(189,272口)

59,076 74,576 19,366 97,630 79,024 176,072 172,966 13,200 16,306

较10月7日变动(未平仓合约：增加3,395口) 　 3,647 -4,075 1,315 -1,700 5,836 3,262 3,076 133 319

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 39.4 10.2 51.6 41.8 93.0 91.4 7.0 8.6

各类交易商数量(总计为279家)

87 113 64 59 54 184 200(完)

(整理 王兴亚；审校 李爽)
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