金砖国家：10月17日股汇市收盘纵览

路透10月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收升0.63%或6.11点，报976.76点。
中国股市：沪综指连二日收跌，外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困
香港股市：收盘上涨，受海外市场与博彩类股表现带动
中国汇市：人民币窄幅振荡后收贬，短期趋稳态势不改
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巴西股市：收升，因在连跌两日后，投资者对风险资产需求升温。指标Bovespa指数 涨2.63%，报55,723.79点。
拉美汇市：拉美货币反弹，跟随全球市场升势
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南非股市：反弹，零售类股领涨，因对全球经济成长疑虑缓解；主要股指录得逾一年最大单日百分比涨幅。指标Top-40绩优股指数 涨2.2%至42,735点，综合指数 涨2%至47,821点。
南非汇市：兰特走坚，因全球金融市场的抛售势头缓解
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印度股市：收高，侧重国内的公司领涨，因受价值买盘推动；市场还寄望人民党可能赢得州选举，这将有助于推进重要的改革。印度指标BSE指数 涨0.42%，收报26,108.53点，但该指数本周收低0.72%。NSE指数 升0.41%，收报7,779.70点，本周亦收低1.02%。
印度汇市：印度卢比上扬，因印度股市上涨，且美国数据扶助市场信心，但鉴于全球经济成长面临不确定性，交易员仍持谨慎态度。印度卢比兑美元 收报61.44/45，上日收盘价为61.8350/8450。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.65%，报1,072.940点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.34%，报587.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.29%，报40.7525卢布；卢布兑欧元 涨0.46%，报51.9995卢布。(完)
(整理 李爽 审校 王兴亚)