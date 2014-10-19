《一周经济焦点》金融市场逐步适应全球经济成长的“新平庸”时期

他们寄希望于法国和意大利对经济改革重新作出承诺，将说服德国慷慨解囊，欧洲央行也能够采取更强有力的行动，下定决心采取量化宽松政策。

欧洲央行否认会在可预期的未来达成任何“重大妥协”，官员们承认，他们希望达成一项协议以便赶得上12月峰会，但无论达成什么协议，可能都和要求相差甚远。

“目前看来，明年不可避免地要采取量化宽松政策来购买主权债，”美国银行美林经济分析师Ruben Segura-Cayuela谈及量化宽松政策时说道。

“目前预测最有可能出现的情况是，经济复苏疲弱，财政政策又没有明显放宽，通胀之低出乎欧洲央行预料，因此我们相信欧洲央行将不得不采取比现在更进一步的措施。”

欧元区最迫切的问题是希腊，该国的借款成本迅速上扬，远远高过能允许其退出纾困计划并回归市场自行筹资的水平。