《一周经济焦点》金融市场逐步适应全球经济成长的“新平庸”时期

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
他们寄希望于法国和意大利对经济改革重新作出承诺，将说服德国慷慨解囊，欧洲央行也能够采取更强有力的行动，下定决心采取量化宽松政策。
欧洲央行否认会在可预期的未来达成任何“重大妥协”，官员们承认，他们希望达成一项协议以便赶得上12月峰会，但无论达成什么协议，可能都和要求相差甚远。
“目前看来，明年不可避免地要采取量化宽松政策来购买主权债，”美国银行美林经济分析师Ruben Segura-Cayuela谈及量化宽松政策时说道。
“目前预测最有可能出现的情况是，经济复苏疲弱，财政政策又没有明显放宽，通胀之低出乎欧洲央行预料，因此我们相信欧洲央行将不得不采取比现在更进一步的措施。”
欧元区最迫切的问题是希腊，该国的借款成本迅速上扬，远远高过能允许其退出纾困计划并回归市场自行筹资的水平。
而希腊总理萨马拉斯坚称，该国将继续执行退出欧盟和国际货币基金组织(IMF)纾困的计划。(完)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。