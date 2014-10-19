美国与加拿大经济指标预测--10月20日-10月27日****

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月20日当周
10月20日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -0.2 -0.3%
10月21日(二)
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 510 505
10月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月17日当周 -- 370.4
再融资指数 -- 1,502.4
1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.2%
未经季调的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季调核心CPI(较前月) +0.1% 持平
未经季调核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.3% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 持平 -0.1%
除汽车之外的零售销售(较前月) +0.2% -0.6%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%
10月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月18日当周 28.0 26.4
四周均值(万人) -- 28.35
续请失业金人数(万人) 10月11日当周 238.0 238.9
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.4%
美国房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5
1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.6% +0.2%
10月24日(五)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.0 50.4
10月27日当周
10月27日(一)
-- 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 101.8
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8
服务业PMI 57.0 58.9
1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7
指数变动(较前月) +0.3% -1.0%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。