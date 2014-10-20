路透调查：日圆/美元汇率在110左右，被日本企业视为关键水准

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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**格外敏感**
自2011年福岛核事故后，日本对日圆疲势的敏感度就变得格外强烈。该次灾难导致福岛核电站关闭，估计每年要为此支付280亿美元的额外燃料进口。
“因此控制能源进口削减成本成为日本的当务之急，从这层意义上来看，核电站的重启也是日本政治上最优先考虑的事。”一家电子企业的高管写道。
上月的调查结果显示，只有四分之一的日本企业希望汇率在105日圆水准或更弱。
日圆兑美元自9月来的快速下落促使财务大臣麻生太郎等决策者发出警告，称不乐见汇率的快速波动，尽管麻生随后又补充道108-109的水准并不算疲弱。
前任日本大藏省次官神原英资本月对路透表示，若美元兑日圆快速涨至115-120日圆，当局将需入市干预，不过他认为目前日圆还不会有这样迅猛的跌势。
日本当局最近一次买入日圆还是在1998年，当时美元突破了140，不过经济学家提醒道，包括燃料成本和通缩的影响在内，日本经济已经发生了诸多改变，意味着140的汇率水准并不能当做如今的标准。
当问及未来12个月的日圆走向时，近60%的企业表示预期日圆将介于100-110间，35%的企业预期波动区间会在110-120间。
该调查亦显示，只有20%的企业认为日本经济能够经受住拟于明年上调消费税的考验，33%的企业认为经济恐怕难以应对，其他企业未能表态。该调查突出表明，安倍在12月就消费税作出最终决定时将面临艰难抉择。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 郑茵)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。