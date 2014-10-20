路透调查：日圆/美元汇率在110左右，被日本企业视为关键水准

**格外敏感**

自2011年福岛核事故后，日本对日圆疲势的敏感度就变得格外强烈。该次灾难导致福岛核电站关闭，估计每年要为此支付280亿美元的额外燃料进口。

“因此控制能源进口削减成本成为日本的当务之急，从这层意义上来看，核电站的重启也是日本政治上最优先考虑的事。”一家电子企业的高管写道。

上月的调查结果显示，只有四分之一的日本企业希望汇率在105日圆水准或更弱。

日圆兑美元自9月来的快速下落促使财务大臣麻生太郎等决策者发出警告，称不乐见汇率的快速波动，尽管麻生随后又补充道108-109的水准并不算疲弱。

前任日本大藏省次官神原英资本月对路透表示，若美元兑日圆快速涨至115-120日圆，当局将需入市干预，不过他认为目前日圆还不会有这样迅猛的跌势。

日本当局最近一次买入日圆还是在1998年，当时美元突破了140，不过经济学家提醒道，包括燃料成本和通缩的影响在内，日本经济已经发生了诸多改变，意味着140的汇率水准并不能当做如今的标准。

当问及未来12个月的日圆走向时，近60%的企业表示预期日圆将介于100-110间，35%的企业预期波动区间会在110-120间。

该调查亦显示，只有20%的企业认为日本经济能够经受住拟于明年上调消费税的考验，33%的企业认为经济恐怕难以应对，其他企业未能表态。该调查突出表明，安倍在12月就消费税作出最终决定时将面临艰难抉择。(完)