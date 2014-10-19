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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 07:46 BJT

澳洲央行：助理总裁肯特称，货币政策目前旨在支持需求增长

澳洲指标利率目前在2.5%的纪录低点，自上次在去年8月降息以来一直持于该水准。

肯特在讲话中主要谈及人口老龄化给经济带来的挑战和机遇。

他表示，澳洲央行可以通过维持稳定的低通胀，对因应人口老龄化所需的必要调整做出最大贡献。(完) (编译 王颖/李爽 审校 张涛)
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