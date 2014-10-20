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市场报道 | 2014年 10月 20日 星期一 08:21 BJT

****欧洲经济指标预测--10月20日-10月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月20日当周
    
    10月20日(一)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 9月      持平       -0.1%
                                 (较上年同期)                      -1.0%      -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              8月       --        -1.5%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                  --        -0.7%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              8月       --        -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                  --        -1.3%
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)          8月       --      盈余323
                              (经季节调整)(亿欧元)                  --      盈余187
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                  --      流出173
       
    10月21日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            9月  顺差26.46  顺差13.86
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                9月       92       108.83
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --        15.83
    
    10月22日(三)
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             10月     2-7-0      2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)

    10月23日(四)
    0645  法国企业景气指数                               10月         正95     正96
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         10月初值        48.5     48.8
                    服务业PMI                                         48.2     48.4
                    综合PMI                                            --      48.4
    0730  德国Markit制造业PMI                         10月初值        49.5     49.9
                    服务业PMI                                         55.0     55.7
                    综合PMI                                            --      54.1
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       10月初值        49.9     50.3
                      服务业PMI                                       52.0     52.4
                      综合PMI                                         51.7     52.0
    0800  意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)           9月初值         --   顺差17.3 
    0830  英国零售销售(较前月)                            9月        -0.1%    +0.4%
                      (较上年同期)                                   +2.8%    +3.9%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                10月          负4      负4
    1400  欧元区消费者信心指数                         10月初值       负12   负11.40
        
    10月24日(五)
    0600  德国GfK消费者信心指数                         11月           8.0      8.3
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)               8月           --     -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --     -1.5%
    0830  英国GDP(较前季)                           第三季初值       +0.7%    +0.9%
                 (较上年同期)                                        +3.0%    +3.2%
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                         9月           --      持平
                        (较上年同期)                                   --     +1.1%
    1000  意大利消费者信心指数                          10月         101.0    102.0
    
    10月27日当周
        
    10月27日(一)
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                       10月         103.3    104.7
                 企业现况指数                                          --     110.5
                 企业预期指数                                          --      99.3
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     9月           --     +2.0%
                  民间贷款                                             --     -1.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --     +1.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 10月           --      正31 
    
    10月27-28日
    0700  德国进口物价(较前月)                           9月         -0.1%    -0.1%
                      (较上年同期)                                   -1.9%    -1.9%
    
    10月27日-11月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                10月           --     -0.2%
                            (较上年同期)                               --     +9.4%(完)
        
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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