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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月20日-10月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家     规模       发行细节
 10/20   1350   法国                标售国库券(BTF)
 10/21   0130   日本                标售20年期政府公债
 10/21          英国                标售2024年到期的公债
 10/21          西班牙              标售三个月和九个月期国库券
 10/22          德国     20亿欧元   标售30年期联邦债券
 10/23          日本                标售三个月期贴现国库券
 10/23          日本                改善流动性标售
 10/27   1350   法国                标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 郑茵)
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