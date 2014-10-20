重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月13日-17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元 当周小幅上涨0.11%。即期走势延续此前窄幅震荡格局。交易 员表示，国际油价大跌与10月假期因素令近期石油购汇较多，但中资大行轮番结汇亦对人民 币形成支撑。当周公布的通胀数据对汇市影响有限，外币存款同比大增说明人民币升值预期 并不浓烈。下周将召开四中全会，预计短期人民币汇率趋稳态势不改。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认 为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低， 亦为政策进一步放松提供可能。 不过他们同时表示，尽管市场宽松预期有所升温，但刚出炉的信贷数据等高于预期，显 示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改， 并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。 债市: --银行间债市当周现券走势强劲。受央行不到一个月内再次下调公开市场正回购利率刺激 ，市场看多情绪高涨，现券收益率连续下行。至目前市场对货币政策仍有进一步放宽预期。 若消息淡静，则可先关注下周将公布的三季度GDP等经济数据。 票据: --中国票据市场本周转贴利率本周跌幅有所扩大，资金面宽松银行配置资产压力渐增，收 票需求旺盛；而央行在一个月内二度下调正回购利率，牵引货币市场利率下行，并为转贴利 率进一步拓展向下空间。 股市: --中国股市沪综指 当周累计下跌1.4%，结束前三周的连续上涨。当大盘此前十连 涨后，获利盘较为丰厚，而且欧美股市近期走弱，对A股亦是拖累，本周A股主基调就是调整 ，周五沪综指收报2,341.184点。 期市: --当周沪金上涨1.15%，连续第二周录得上涨，周四一度涨至近一个月新高。因市场对全 球经济体质的担忧持续存在，打压全球股市和美元，提振了黄金的避险需求。沪金主力合约 周五收报245.8元/克。 --当周沪铜先扬后抑，下跌1.04%，为连续第二周下跌，周五盘中一度跌至4个月新低。虽 然周初因中国买家恢复部分买盘一度提振铜价，但因市场担心全球经济成长前景，对美国快 将结束刺激措施的意味持谨慎态度，且主要金属消费国--中国以及欧美经济数据疲弱打压， 金属承压。沪铜主力合约 周五收报46,750元/吨。(完) (整理 边竞/林琦/李宏薇/倪蔚丹/李文科; 审校 林高丽)