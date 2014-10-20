重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为路透中文新闻为您整理的(10月13日-17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元 当周小幅上涨0.11%。即期走势延续此前窄幅震荡格局。交易 员表示，国际油价大跌与10月假期因素令近期石油购汇较多，但中资大行轮番结汇亦对人民 币形成支撑。当周公布的通胀数据对汇市影响有限，外币存款同比大增说明人民币升值预期 并不浓烈。下周将召开四中全会，预计短期人民币汇率趋稳态势不改。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认 为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低， 亦为政策进一步放松提供可能。 不过他们同时表示，尽管市场宽松预期有所升温，但刚出炉的信贷数据等高于预期，显 示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改， 并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。 债市: --银行间债市当周现券走势强劲。受央行不到一个月内再次下调公开市场正回购利率刺激 ，市场看多情绪高涨，现券收益率连续下行。至目前市场对货币政策仍有进一步放宽预期。 若消息淡静，则可先关注下周将公布的三季度GDP等经济数据。 票据: --中国票据市场本周转贴利率本周跌幅有所扩大，资金面宽松银行配置资产压力渐增，收 票需求旺盛；而央行在一个月内二度下调正回购利率，牵引货币市场利率下行，并为转贴利 率进一步拓展向下空间。 股市: --中国股市沪综指 当周累计下跌1.4%，结束前三周的连续上涨。当大盘此前十连 涨后，获利盘较为丰厚，而且欧美股市近期走弱，对A股亦是拖累，本周A股主基调就是调整 ，周五沪综指收报2,341.184点。 期市: --当周沪金上涨1.15%，连续第二周录得上涨，周四一度涨至近一个月新高。因市场对全 球经济体质的担忧持续存在，打压全球股市和美元，提振了黄金的避险需求。沪金主力合约 周五收报245.8元/克。 --当周沪铜先扬后抑，下跌1.04%，为连续第二周下跌，周五盘中一度跌至4个月新低。虽 然周初因中国买家恢复部分买盘一度提振铜价，但因市场担心全球经济成长前景，对美国快 将结束刺激措施的意味持谨慎态度，且主要金属消费国--中国以及欧美经济数据疲弱打压， 金属承压。沪铜主力合约 周五收报46,750元/吨。(完) (整理 边竞/林琦/李宏薇/倪蔚丹/李文科; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。