《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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*明报：
--随着内地生产成本日高，近期制造业陆续迁往东盟国家建厂及进行贸易，星展银行香港董事总经理张建生指出，暂时所见多以美元结算，但是随着人民币应用日广，人民币结算在东盟国家有望增加。
--近日两位高管接连“失联”的广东房企雅居乐 ，上周四起（16日）来港展销，冀吸引香港买家购买旗下楼盘。据公司公布首四日共售出100伙，比去年销情稍逊。
*星岛日报：
--香港机管局表示，机场9月份的三项航空交通量均告上升。客运量较去年上升4.8%至 500万人次；货运量录得增长5.2%至364,000公吨，在同一期间内飞机起降量亦增加5.1%至 31,995架次。
--保兴资本 公布，董事会已知悉公司股价下跌及成交量上升，经合理查询后，确认并不知悉导致价格及成交量波动的任何原因。
--达芙妮 公布，截至今年9月底止第三季度，核心品牌业务同店销售增长6.3%，较第二季按年跌2.4%有改善，销售点数目净增加77间。
*苹果日报：
--挟“全球第二大商业地产商”之名的万达集团，拟年底前来港上市集资逾460亿港元。靠做中低档商场起家的万达，近年转搞综合式地产项目“文化旅游园区”，并拟转型搞高档路线商场。记者近日视察开业逾一年武汉汉街万达商场，虽有数间国际名店坐镇，惟底层仍有近半空舖，与招股文件描述出租率100%有落差。
*东方日报：
--据了解，若沪港通一如市场预期于10月27日开通，金融管理局将于短期内公布即日回购及委任一级流动性提供行（PLP）的安排细节，惟放宽本港居民个人兑换限制及换汇行安排，则要待人民银行及中登公司作出公布。
--港交所 上市科今年其一主要工作计划，是检讨创业板上市申请的流程。近年创业板市场回勇，新上市公司数目明显增加，除借壳活动惹来监管机构注意外，据悉现时创业板上市申请由港交所上市科而非上市委员会审批，同为检讨重点。
*文汇报：
--为争抢人民币存款，本港多间银行近期纷纷调升人民币存款息率。截至上周末，至少已有九间银行的息口达到3厘或以上水平，最高的是信银国际，5万港元新资金的年息水平高达3.8厘。不过，财金界普遍预料，这一趋势未必能长久保持，在“沪港通”开通之后，人民币存息反而可能会掉头下降。
*大公报：
--香港新盘抢客潮略为降温，加上“占中”令个别业主减价，吸引购买力回流二手。刚过去的周末，十大屋苑买卖谷底反弹1.7倍至19宗，为过去两个月来最旺，而交投则以减价笋盘（性价高的套房）主导。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。