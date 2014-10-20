《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

*明报：

--随着内地生产成本日高，近期制造业陆续迁往东盟国家建厂及进行贸易，星展银行香港董事总经理张建生指出，暂时所见多以美元结算，但是随着人民币应用日广，人民币结算在东盟国家有望增加。

--近日两位高管接连“失联”的广东房企雅居乐 ，上周四起（16日）来港展销，冀吸引香港买家购买旗下楼盘。据公司公布首四日共售出100伙，比去年销情稍逊。

*星岛日报：

--香港机管局表示，机场9月份的三项航空交通量均告上升。客运量较去年上升4.8%至 500万人次；货运量录得增长5.2%至364,000公吨，在同一期间内飞机起降量亦增加5.1%至 31,995架次。

--保兴资本 公布，董事会已知悉公司股价下跌及成交量上升，经合理查询后，确认并不知悉导致价格及成交量波动的任何原因。

--达芙妮 公布，截至今年9月底止第三季度，核心品牌业务同店销售增长6.3%，较第二季按年跌2.4%有改善，销售点数目净增加77间。

*苹果日报：

--挟“全球第二大商业地产商”之名的万达集团，拟年底前来港上市集资逾460亿港元。靠做中低档商场起家的万达，近年转搞综合式地产项目“文化旅游园区”，并拟转型搞高档路线商场。记者近日视察开业逾一年武汉汉街万达商场，虽有数间国际名店坐镇，惟底层仍有近半空舖，与招股文件描述出租率100%有落差。

*东方日报：

--据了解，若沪港通一如市场预期于10月27日开通，金融管理局将于短期内公布即日回购及委任一级流动性提供行（PLP）的安排细节，惟放宽本港居民个人兑换限制及换汇行安排，则要待人民银行及中登公司作出公布。

--港交所 上市科今年其一主要工作计划，是检讨创业板上市申请的流程。近年创业板市场回勇，新上市公司数目明显增加，除借壳活动惹来监管机构注意外，据悉现时创业板上市申请由港交所上市科而非上市委员会审批，同为检讨重点。

*文汇报：

--为争抢人民币存款，本港多间银行近期纷纷调升人民币存款息率。截至上周末，至少已有九间银行的息口达到3厘或以上水平，最高的是信银国际，5万港元新资金的年息水平高达3.8厘。不过，财金界普遍预料，这一趋势未必能长久保持，在“沪港通”开通之后，人民币存息反而可能会掉头下降。

*大公报：

--香港新盘抢客潮略为降温，加上“占中”令个别业主减价，吸引购买力回流二手。刚过去的周末，十大屋苑买卖谷底反弹1.7倍至19宗，为过去两个月来最旺，而交投则以减价笋盘（性价高的套房）主导。（完）

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