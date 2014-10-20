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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:33 BJT

《中国重要政经日程》--10月20日

==========================今日重要政经日程==========================

（无）

==========================近期重要政经日程==========================

*10/21（周二）

--国新办就2014年前三季度国民经济运行情况举行发布会。

--2014中国国际矿业大会开幕式。

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/25（周六）

--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。

*--2014北京大学电商创新与互联金融高峰论坛

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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