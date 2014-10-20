国际油市：美国原油反弹至83美元上方，结束连续三周的跌势

投行观点：Aegion Corp目标价由26下调至24美元，评级为中性--D.A. Davidson
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美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，基金经理人在10月14日止当周减持美国原油期货与期权的净多仓。
叙利亚边境城镇Kobani前夜爆发数日以来最猛烈冲突，伊斯兰国武装分子以迫击炮与汽车炸弹袭击了库尔德武装。
自行成立、掌控利比亚首都的敌对政权，上周自行宣布石油政策。利比亚总理Abdullah al-Thinni反驳称，石油收入继续归属民选政府。
印度炼厂本周将向伊朗支付5亿美元，为两国过度协议的第二笔分期款项，该协议将令伊朗重新获得部分被冻结的海外石油收入。
印尼总统当选人佐科-维多多(Joko Widodo)的一名顾问周五对路透表示，新总统计划下令对现行补贴的油价，进行九年来最大幅度的调涨。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 李春喜/王兴亚)
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路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块