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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 09:02 BJT

国际油市：美国原油反弹至83美元上方，结束连续三周的跌势

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，基金经理人在10月14日止当周减持美国原油期货与期权的净多仓。

叙利亚边境城镇Kobani前夜爆发数日以来最猛烈冲突，伊斯兰国武装分子以迫击炮与汽车炸弹袭击了库尔德武装。

自行成立、掌控利比亚首都的敌对政权，上周自行宣布石油政策。利比亚总理Abdullah al-Thinni反驳称，石油收入继续归属民选政府。

印度炼厂本周将向伊朗支付5亿美元，为两国过度协议的第二笔分期款项，该协议将令伊朗重新获得部分被冻结的海外石油收入。

印尼总统当选人佐科-维多多(Joko Widodo)的一名顾问周五对路透表示，新总统计划下令对现行补贴的油价，进行九年来最大幅度的调涨。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 李春喜/王兴亚)
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