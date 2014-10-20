《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

路透香港10月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7571港元<HK D=>) 美股道琼工业指数周五收高263.17点，或1.63%，报16380.41点。因对美国企业盈利前景的担忧缓 和，但标普500指数仍连跌第四周。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较 港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.040 4.03 40974 12.570 0.88 中国铝业 10.120 -2.13 75571 3.140 0.64 中国移动 60.050 1.88 224480 93.163 1.32 中国人寿 41.800 1.83 35643 21.616 1.01 中石油 121.170 0.73 49305 9.399 0.21 中石化 85.360 1.31 29113 6.621 1.09 汇丰控股 <HSBC.K 50.190 1.27 2097831 77.866 -0.04 中电信 60.430 1.87 11708 4.688 1.03 中国联通 14.810 1.16 59200 11.488 0.60 兖州煤业 7.960 -0.75 25277 6.175 0.24 华能国际 46.100 3.88 9472 8.940 1.36 南方航空 16.580 -1.66 3966 2.572 0.09 东方航空 17.600 0.17 3772 2.730 0.02 中芯国际 5.030 2.65 20192 0.780 -1.22