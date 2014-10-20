《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港10月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7571港元<HK D=>) 美股道琼工业指数周五收高263.17点，或1.63%，报16380.41点。因对美国企业盈利前景的担忧缓 和，但标普500指数仍连跌第四周。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较 港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.040 4.03 40974 12.570 0.88 中国铝业 10.120 -2.13 75571 3.140 0.64 中国移动 60.050 1.88 224480 93.163 1.32 中国人寿 41.800 1.83 35643 21.616 1.01 中石油 121.170 0.73 49305 9.399 0.21 中石化 85.360 1.31 29113 6.621 1.09 汇丰控股 <HSBC.K 50.190 1.27 2097831 77.866 -0.04 中电信 60.430 1.87 11708 4.688 1.03 中国联通 14.810 1.16 59200 11.488 0.60 兖州煤业 7.960 -0.75 25277 6.175 0.24 华能国际 46.100 3.88 9472 8.940 1.36 南方航空 16.580 -1.66 3966 2.572 0.09 东方航空 17.600 0.17 3772 2.730 0.02 中芯国际 5.030 2.65 20192 0.780 -1.22
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。