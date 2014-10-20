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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

路透香港10月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7571港元<HK
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 美股道琼工业指数周五收高263.17点，或1.63%，报16380.41点。因对美国企业盈利前景的担忧缓
 和，但标普500指数仍连跌第四周。
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价    涨跌幅        成交量   ADR折合每股普通股   较
 港股溢价
                             (美元)     (%)                    (港元)            (%)  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       162.040    4.03      40974            12.570       0.88
 中国铝业                      10.120   -2.13      75571             3.140       0.64
 中国移动                      60.050    1.88     224480            93.163       1.32
 中国人寿                      41.800    1.83      35643            21.616       1.01
 中石油                       121.170    0.73      49305             9.399       0.21
 中石化                        85.360    1.31      29113             6.621       1.09
 汇丰控股            <HSBC.K   50.190    1.27    2097831            77.866      -0.04
 中电信                        60.430    1.87      11708             4.688       1.03
 中国联通                      14.810    1.16      59200            11.488       0.60
 兖州煤业                       7.960   -0.75      25277             6.175       0.24
 华能国际                      46.100    3.88       9472             8.940       1.36
 南方航空                      16.580   -1.66       3966             2.572       0.09
 东方航空                      17.600    0.17       3772             2.730       0.02
 中芯国际                       5.030    2.65      20192             0.780      -1.22
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