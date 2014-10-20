《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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**上海证券报**
--中国郑州商品交易所理事长张凡称，该所将全力推进棉纱期货研发，争取年内挂牌交易，同时还将争取尽早推出农产品期权。
**证券时报**
--国家统计局将于周二(21日)公布三季度国内生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额以及固定资产投资等一系列宏观经济数据。业内普遍预期三季度GDP增速将是年内低点，增长预计7.3%。
--截至上周四(16日)，中国证监会受理首次公开发行(IPO)企业613家，其中，已过会24家，未过会589家。未过会企业中正常待审企业563家，中止审查企业26家。
**第一财经日报**
--佛山钢贸“病来如山倒”。监管部门截至7月末的监测数据显示，该地区银行不良贷款余额从去年末的60.54亿元人民币，飙升至192.14亿元，7个月增幅达217%；不良贷款率也从去年末的0.85%升至2.6%。
--作为国内煤炭市场“风向标”中国神华 ，在一系列限制产量和进口量的政策出台后，多项经营数据大幅下跌。9月其商品煤产量2,490万吨，同比减4.6%；煤炭销量跌26%降至3,790万吨。另外，当月该公司煤炭进、出口量分别大跌66.7%及50%。
**每日经济新闻**
--58同城(58.COM) 宣布2,000万美元投资移动互联网代驾服务平台e代驾。据悉，e代驾本轮总计获2,500万美元融资。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。