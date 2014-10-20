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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

**上海证券报**

--中国郑州商品交易所理事长张凡称，该所将全力推进棉纱期货研发，争取年内挂牌交易，同时还将争取尽早推出农产品期权。

**证券时报**

--国家统计局将于周二(21日)公布三季度国内生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额以及固定资产投资等一系列宏观经济数据。业内普遍预期三季度GDP增速将是年内低点，增长预计7.3%。

--截至上周四(16日)，中国证监会受理首次公开发行(IPO)企业613家，其中，已过会24家，未过会589家。未过会企业中正常待审企业563家，中止审查企业26家。

**第一财经日报**

--佛山钢贸“病来如山倒”。监管部门截至7月末的监测数据显示，该地区银行不良贷款余额从去年末的60.54亿元人民币，飙升至192.14亿元，7个月增幅达217%；不良贷款率也从去年末的0.85%升至2.6%。

--作为国内煤炭市场“风向标”中国神华 ，在一系列限制产量和进口量的政策出台后，多项经营数据大幅下跌。9月其商品煤产量2,490万吨，同比减4.6%；煤炭销量跌26%降至3,790万吨。另外，当月该公司煤炭进、出口量分别大跌66.7%及50%。

**每日经济新闻**

--58同城(58.COM) 宣布2,000万美元投资移动互联网代驾服务平台e代驾。据悉，e代驾本轮总计获2,500万美元融资。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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