《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

--佛山钢贸“病来如山倒”。监管部门截至7月末的监测数据显示，该地区银行不良贷款余额从去年末的60.54亿元人民币，飙升至192.14亿元，7个月增幅达217%；不良贷款率也从去年末的0.85%升至2.6%。