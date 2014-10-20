版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月20日-10月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月20日(一)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)财长Boris Lalovac将会晤商业团体代表(1200)。

10月21日(二)

北京--亚太经合组织(APEC)召开财长会议(至10月22日)。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将与会。

10月22日(三)

伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。

开普敦--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。

温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。

10月23日(四)

伦敦--2014年英国-加纳贸易及投资论坛。发言者包括加纳总统John Dzramani Mahama及加纳财长Seth　Terkper。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

10月24日(五)

暂无重要经济事件。

10月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐