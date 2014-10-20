《新兴市场重要经济事件预告》--10月20日-10月27日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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10月20日(一)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)财长Boris Lalovac将会晤商业团体代表(1200)。
10月21日(二)
北京--亚太经合组织(APEC)召开财长会议(至10月22日)。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将与会。
10月22日(三)
伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。
开普敦--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。
温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。
10月23日(四)
伦敦--2014年英国-加纳贸易及投资论坛。发言者包括加纳总统John Dzramani Mahama及加纳财长Seth Terkper。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
10月24日(五)
暂无重要经济事件。
10月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
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日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。