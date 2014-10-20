《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月20日

*工商时报：

--台湾经济部与桃园县政府联手赴美招商成果丰硕，今日将对外说明。据了解，美商看好桃园航空城的发展潜力，包括系统整合厂IBM 、美商HDR集团均决定进驻，瞄准智慧城市商机，锁定发展智慧交通与医疗等相关领域，盼能在桃园航空城建设之初，抢先夺下基础建设这块大饼。

--经济部提出加薪抵税方案，立委曾巨威表示，立意良好，但应注意增雇员工对象、抵税方式等两大条件，建议应延长加薪减税适用期间为三年，并采行递减式的税额减除机制。曾的提案将与行政院并案讨论。

--公股银行千亿台币增资潮明年引爆。在土银、输银、台银三大公营银行陆续对外表态将启动增资新计划后，已民营化的公股银行也随即跟进，目前已知合计台银、土银、输银、合库、彰银、兆丰银等公股银行，明年预备举办的增资额度已超过千亿台币，继2012年的千亿台币增资之后，时隔三年再创高峰。

--因应明年利率即将上扬，老牌公股银行已经启动提升收益率计划，重视企业金融放款，今年陆续拉高放款利率，藉由借款到期时，重新谈妥利率，或是有新资金需求时，会希望重新洽谈，以因应利率上扬风险。

*经济日报：

--彰化银行 董事改选大战明日摊牌。董事会一旦通过台新主张的设置四席独董，等于宣告公民股协商破裂，届时公股阵营不排除改守为攻、抢下三席一般董事。此举将使台新金在彰银的一般董事无法过半。

--市场传出，胜华 在中国大陆的苏州厂区，欧菲光 有意接手。欧菲光主要着眼于小米的触控面板订单，胜华若能卖出苏州厂，可望减轻一些财务压力。

--今年下半年以来，公股银行前进国际板发行美元债券持续增温。继玉山银、国泰世华银、兆丰银、中信银之后，公股的第一银行董事会也通过申请发行国际板美元债。据了解，一银计划发行的总额度为3亿美元(约90亿台币)，金管会核准后，会在一年内按实际需求，采分次发行方式办理。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。