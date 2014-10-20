《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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*工商时报：
--台湾经济部与桃园县政府联手赴美招商成果丰硕，今日将对外说明。据了解，美商看好桃园航空城的发展潜力，包括系统整合厂IBM 、美商HDR集团均决定进驻，瞄准智慧城市商机，锁定发展智慧交通与医疗等相关领域，盼能在桃园航空城建设之初，抢先夺下基础建设这块大饼。
--经济部提出加薪抵税方案，立委曾巨威表示，立意良好，但应注意增雇员工对象、抵税方式等两大条件，建议应延长加薪减税适用期间为三年，并采行递减式的税额减除机制。曾的提案将与行政院并案讨论。
--公股银行千亿台币增资潮明年引爆。在土银、输银、台银三大公营银行陆续对外表态将启动增资新计划后，已民营化的公股银行也随即跟进，目前已知合计台银、土银、输银、合库、彰银、兆丰银等公股银行，明年预备举办的增资额度已超过千亿台币，继2012年的千亿台币增资之后，时隔三年再创高峰。
--因应明年利率即将上扬，老牌公股银行已经启动提升收益率计划，重视企业金融放款，今年陆续拉高放款利率，藉由借款到期时，重新谈妥利率，或是有新资金需求时，会希望重新洽谈，以因应利率上扬风险。
*经济日报：
--彰化银行 董事改选大战明日摊牌。董事会一旦通过台新主张的设置四席独董，等于宣告公民股协商破裂，届时公股阵营不排除改守为攻、抢下三席一般董事。此举将使台新金在彰银的一般董事无法过半。
--市场传出，胜华 在中国大陆的苏州厂区，欧菲光 有意接手。欧菲光主要着眼于小米的触控面板订单，胜华若能卖出苏州厂，可望减轻一些财务压力。
--今年下半年以来，公股银行前进国际板发行美元债券持续增温。继玉山银、国泰世华银、兆丰银、中信银之后，公股的第一银行董事会也通过申请发行国际板美元债。据了解，一银计划发行的总额度为3亿美元(约90亿台币)，金管会核准后，会在一年内按实际需求，采分次发行方式办理。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。