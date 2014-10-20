《香港重要政经日程》--10月20日-10月28日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
================== 今日重要政经消息=================
10月20日（周一）
--公布7-9份失业率。
--中国移动 公布第三季业绩。
--安徽海螺水泥 公布第三季业绩。
--中国海外宏洋 公布第三季业绩。
--中电控股 公布第三季业绩。
--和记港陆 公布第三季业绩。
--上海电气 公布第三季业绩。
--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月21日（周二）
--公布9月份消费物价指数（CPI）。
--中国海外发展 公布第三季业绩。
--华能国际电力 公布第三季业绩。
--10:00 合和公路基建 股东周年大会。
--11:00 合和实业 股东周年大会。
--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
10月23日（周四）
--中国建设银行 公布第三季业绩。
--中国联通 公布第三季业绩。
--中兴通讯 公布第三季业绩。
--中煤能源 公布第三季业绩。
--长城汽车 公布第三季业绩。
--09:30 信和置业 股东周年大会。
10月24日（周五）
--中国神华 公布第三季业绩。
--万科企业 公布第三季业绩。
--中国太保 公布第三季业绩。
--新华保险 公布第三季业绩。
--鞍钢 公布第三季业绩。
--紫金矿业 公布第三季业绩。
--华润水泥 公布第三季业绩。
*10月27日（周一）
--公布9月份进出口数字。
*10月28日(周二)
--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。
--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。
--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。
--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。
--中国人寿 公布第三季业绩。
--平安保险 公布第三季业绩。
--中国电信 公布第三季业绩。
--中国北车 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。