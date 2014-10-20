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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:50 BJT

《香港重要政经日程》--10月20日-10月28日

================== 今日重要政经消息=================

10月20日（周一）

--公布7-9份失业率。

--中国移动 公布第三季业绩。

--安徽海螺水泥 公布第三季业绩。

--中国海外宏洋 公布第三季业绩。

--中电控股 公布第三季业绩。

--和记港陆 公布第三季业绩。

--上海电气 公布第三季业绩。

--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

10月21日（周二）

--公布9月份消费物价指数（CPI）。

--中国海外发展 公布第三季业绩。

--华能国际电力 公布第三季业绩。

--10:00 合和公路基建 股东周年大会。

--11:00 合和实业 股东周年大会。

--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。

10月23日（周四）

--中国建设银行 公布第三季业绩。

--中国联通 公布第三季业绩。

--中兴通讯 公布第三季业绩。

--中煤能源 公布第三季业绩。

--长城汽车 公布第三季业绩。

--09:30 信和置业 股东周年大会。

10月24日（周五）

--中国神华 公布第三季业绩。

--万科企业 公布第三季业绩。

--中国太保 公布第三季业绩。

--新华保险 公布第三季业绩。

--鞍钢 公布第三季业绩。

--紫金矿业 公布第三季业绩。

--华润水泥 公布第三季业绩。

*10月27日（周一）

--公布9月份进出口数字。

*10月28日(周二)

--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。

--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。

--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。

--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。

--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。

--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。

--中国人寿 公布第三季业绩。

--平安保险 公布第三季业绩。

--中国电信 公布第三季业绩。

--中国北车 公布第三季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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