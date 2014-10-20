中国个股：宝钢股份向TANAP项目提供UOE管线管，拓展欧洲市场

路透上海10月20日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周一公告称，其中标TANAP天然气管道项目，向该项目提供约370公里UOE管线管，这将有助于公司UOE管线管开拓欧洲等海外市场。

TANAP项目即阿塞拜疆与土耳其两国合资建设的跨安纳托利亚天然气管道项目，主要是将阿塞拜疆沙赫德尼斯气田开采的天然气由土耳其东部通向西部，最终输送至欧洲，将成为未来欧洲天然气的主要来源之一。该项目管线主体在土耳其境内，计划投资总额70亿美元，设计最高输气能力310亿立方米/年。