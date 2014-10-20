中国个股：宝钢股份向TANAP项目提供UOE管线管，拓展欧洲市场

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周一公告称，其中标TANAP天然气管道项目，向该项目提供约370公里UOE管线管，这将有助于公司UOE管线管开拓欧洲等海外市场。
TANAP项目即阿塞拜疆与土耳其两国合资建设的跨安纳托利亚天然气管道项目，主要是将阿塞拜疆沙赫德尼斯气田开采的天然气由土耳其东部通向西部，最终输送至欧洲，将成为未来欧洲天然气的主要来源之一。该项目管线主体在土耳其境内，计划投资总额70亿美元，设计最高输气能力310亿立方米/年。
2008年投产的宝钢UOE生产线是中国第一套现代化大口径直缝埋弧焊管生产线，UOE钢管主要用于输油气管线及海底隧道、海上采油平台等。
宝钢股份指出，对TANAP项目的供货对公司UOE管线管在欧洲等海外市场的开拓具有积极影响。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。