《中国已公布新股发行上市日程表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/23 深 地尔汉宇 300403 不超过3,400 -- -- 中金公司 10/28
10/23 深 科隆精化 300405 不超过1,700 -- -- 华泰联合 10/28
10/23 深 九强生物 300406 不超过3,340 -- -- 信达证券 10/28
10/24 深 海 洋 王 002724 不超过5,000 -- -- 招商证券 10/29
10/24 深 萃华珠宝 002731 不超过3,768 -- -- 广发证券 10/29
10/24 沪 中电电机 732988 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 10/29
10/24 沪 石英股份 -- 不超过5,595 -- -- 中信证券 10/29
10/24 沪 中科曙光 732019 不超过7,500 -- -- 中信建投 10/29
10/24 沪 黑猫股份 780015 不超过12,000 -- -- 华西证券 10/29
10/27 沪 福达股份 732166 不超过4,350 -- -- 银河证券 10/30
10/27 沪 宁波精达 732088 2,000 -- -- 海通证券 10/30
10/27 沪 合锻股份 732011 不超过4,500 -- -- 国元证券 10/30
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。