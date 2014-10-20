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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:44 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月20日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/23 深 地尔汉宇 300403 不超过3,400 -- -- 中金公司 10/28

10/23 深 科隆精化 300405 不超过1,700 -- -- 华泰联合 10/28

10/23 深 九强生物 300406 不超过3,340 -- -- 信达证券 10/28

10/24 深 海 洋 王 002724 不超过5,000 -- -- 招商证券 10/29

10/24 深 萃华珠宝 002731 不超过3,768 -- -- 广发证券 10/29

10/24 沪 中电电机 732988 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 10/29

10/24 沪 石英股份 -- 不超过5,595 -- -- 中信证券 10/29

10/24 沪 中科曙光 732019 不超过7,500 -- -- 中信建投 10/29

10/24 沪 黑猫股份 780015 不超过12,000 -- -- 华西证券 10/29

10/27 沪 福达股份 732166 不超过4,350 -- -- 银河证券 10/30

10/27 沪 宁波精达 732088 2,000 -- -- 海通证券 10/30

10/27 沪 合锻股份 732011 不超过4,500 -- -- 国元证券 10/30

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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