全球金市：中国黄金产量增速到2018年或放缓至1%以下--BMI

中国近几年的金矿产量突飞猛进，据来自汤森路透的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师数据，截至2013年的十年间以吨为单位的矿产量增加一倍以上。

2007年中国赶超南非成为全球最大黄金生产国，去年亦抢了印度全球第一大黄金消费国的宝座。

Chia表示，海外扩张可能成为中国矿企更加关注的事情。中国最大的黄金生产上市企业--紫金矿业集团 已经表示出海外并购的兴趣。

中国黄金集团公司亦与世界最大的黄金生产商Barrick Gold 就潜在合作进行了磋商。

Chia说道，她预期未来几年中国海外搜寻金矿资产的步伐将会加快，澳洲、秘鲁、加拿大、哥伦比亚以及美国均是有吸引力的投资地点。

此外，中国和非洲政治上联系增强也将推动在加纳和刚果的项目。(完)