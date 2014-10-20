全球金市：中国黄金产量增速到2018年或放缓至1%以下--BMI

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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中国近几年的金矿产量突飞猛进，据来自汤森路透的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师数据，截至2013年的十年间以吨为单位的矿产量增加一倍以上。
2007年中国赶超南非成为全球最大黄金生产国，去年亦抢了印度全球第一大黄金消费国的宝座。
Chia表示，海外扩张可能成为中国矿企更加关注的事情。中国最大的黄金生产上市企业--紫金矿业集团 已经表示出海外并购的兴趣。
中国黄金集团公司亦与世界最大的黄金生产商Barrick Gold 就潜在合作进行了磋商。
Chia说道，她预期未来几年中国海外搜寻金矿资产的步伐将会加快，澳洲、秘鲁、加拿大、哥伦比亚以及美国均是有吸引力的投资地点。
此外，中国和非洲政治上联系增强也将推动在加纳和刚果的项目。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。