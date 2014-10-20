《交易视点》中国宽松政策跟进，打开债券收益率下行空间--中信证券

路透上海10月20日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，在刺激政策对经济的提振效果尚不明确的情况下，定向宽松政策可能还将维持。对于债券市场来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小，宽松政策的跟进则将打开收益率进一步下行的空间。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

前瞻地看，银行惜贷、实体经济融资需求偏弱以及表外融资受限等因素尚未出现改善，9月份M2和社融的环比增速低位企稳，但从增速水平来看货币条件仍然偏紧，增长难有明显反弹；与此同时CPI以及PPI同比增速进一步走低显示实体经济需求依旧疲弱。

**谨慎对待进出口增速超预期回升**

9月份出口同比增速从上月的9.4%明显提速至15.3%，超出我们预期的10%；进口同比增速更由负转正至7.0％。

从环比数据来看，出口金额的环比增速再次转正，趋势环比维持在20%附近的较高水平，显示除了低基数以外，9月份的出口较8月份小幅改善；

值得关注的是9月份进口的环比增速明显回升，带动趋势环比改善至近三年以来高位。但是，鉴于9月份我国贵金属出口以及中国对香港出口都出现异动，与去年一季度贸易虚增的迹象类似，我们建议对9月份进出口数据谨慎解读。

前瞻地看，人民币贬值和海外经济复苏的滞后影响仍将带动我国出口增速维持在较高水平，预计四季度出口同比增速在10-12%附近。

**货币条件仍然偏紧**

9月份新增人民币贷款为8572亿，基本符合全年9.6万亿、三季度1.92万亿的投放规律；从增速上来看，与上月以及全年的增速基本持平；从信贷结构来看，中长期贷款的规模相对稳定，多增的贷款仍集中于短期贷款和票据。因此，不能判断银行惜贷以及实体经济融资偏弱的情况出现改善。

另一方面，由于表外融资受限，信贷社融的同比增速继续下滑；尽管M2和社融的环比增速出现低位企稳，但从增速水平来看货币条件仍然偏紧。

前瞻地看，尽管9月份的工业增速将出现回升，但由于货币条件仍然偏紧，增长难有明显反弹，货币政策仍有必要保持相对宽松。

过去一个多月，央行主要通过SLF、下调正回购利率等方式，向银行体系注入流动性，并引导资金价格下行，短期内类似的政策操作可能延续。

**四季度CPI仍将维持低位**

食品价格涨幅弱于季节性，加上翘尾因素大幅下滑（基数较高），9月份CPI同比增速进一步下滑0.4个百分点至1.6%，创2010年2月以来新低，与我们的预期相一致。

受货币条件收紧以及经济增速再次下滑等因素影响，三季度CPI的食品价格涨幅均弱于季节性，CPI和PPI季调后的环比增速也出现明显下滑。

四季度的CPI同比将呈现前低后高，按照历史均值估算，CPI高位将不超过2.3%，如果按照目前的趋势环比估算，四季度的CPI同比都将在1.5-2.0%之内；由于去年四季度PPI的环比增速不低，受此影响四季度PPI同比跌幅将进一步扩大。(完)