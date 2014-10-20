《全球重要经济事件一览表》--10月20日-10月27日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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10月20日(一)
伦敦--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜(1045)。
华盛顿--美联储理事鲍威尔参与圣路易斯联储主办的“联储对社区银行的展望”网路研讨会及电话会议(1400)。
东京--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。
柏林--德国财政部长朔伊布勒和经济部长加布利尔，与法国财长萨潘和经济部长马克龙举行联合记者会(1315)。
10月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说(0855)。
日内瓦--瑞士央行理事祖布鲁克在一次会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”。
10月22日(三)
华盛顿--美联储理事会举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定(1930)。
伦敦--英国央行公布货币政策委员会最新会议记录。
渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹及资深副总裁Carolyn Wilkins在下议院财政委员会作证(1930)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。
卢布尔雅那--外商直接投资(FDI)2014年峰会。
马德里--西班牙央行总裁林德参与西班牙国际银行集团组织的会议。
伦敦--英国央行副总裁贝利出席下议院财政委员会(1315)。
10月23日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。
奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。
10月24日(五)
米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。
10月27日(一)
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。