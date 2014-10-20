香港社会：中央对港府处理“占中”充满信心--特首

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 香港特区行政长官梁振英周日称，中央政府完全掌握香港的情况，对他和特区政府处理“占中”充满信心。
梁振英在接受香港电视台访问时说，香港的透明度很高，中央政府和人大常委会都充分掌握香港的现况，并对事件十分关注。中央政府对他和特区政府能解决问题也充满信心。
他亦表示，外部势力向来都参与香港政治，今次“占中”也不例外。
梁振英称，目前已没有人能控制这场运动，连“占中”发起人也不能。他指问题解决需要时间，望能和平并圆满解决。
香港旺角地区周日凌晨连续第二晚爆发暴力冲突，加剧当局与示威者之间的僵局。
香港政务司司长林郑月娥周六宣布，学联代表与港府之间的会面将在周二进行，时间为两个小时，并且会现场直播。
学联等占领人士要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。