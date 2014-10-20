香港社会：中央对港府处理“占中”充满信心--特首

路透香港10月20日 - 香港特区行政长官梁振英周日称，中央政府完全掌握香港的情况，对他和特区政府处理“占中”充满信心。

梁振英在接受香港电视台访问时说，香港的透明度很高，中央政府和人大常委会都充分掌握香港的现况，并对事件十分关注。中央政府对他和特区政府能解决问题也充满信心。

他亦表示，外部势力向来都参与香港政治，今次“占中”也不例外。

梁振英称，目前已没有人能控制这场运动，连“占中”发起人也不能。他指问题解决需要时间，望能和平并圆满解决。

香港旺角地区周日凌晨连续第二晚爆发暴力冲突，加剧当局与示威者之间的僵局。

香港政务司司长林郑月娥周六宣布，学联代表与港府之间的会面将在周二进行，时间为两个小时，并且会现场直播。