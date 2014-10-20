港报财经评论：市场赢储局Risk On--信报10月20日

市场赢储局Risk On/习广思

经过市场与联储局的一轮博弈后，美国加息的预期开始降温。市场预期联储局明年底才开始加息，至2016年底，利率只会加至1.25厘。正如日前指出，英美央行官员对加息立场转軚，看来市场已胜了一仗。道琼斯工业平均指数上周五大反扑，最终升了1.6%。环球股市短线可能仍然反覆，但“息魔”姗姗来迟；加上美国企业盈利来年增长料不俗，以现时债息之低迷，吸引力不高，相信股市仍有得玩。

金融市场一天也嫌长，情况可以变化万千，更遑论一个月。大家还记得9月18日联储局议息会后，公布了公开市场委员会各委员的利率点阵图预测后，市场上弥漫着加息的情绪。当时，远期利率掉期合约显示，市场预期联储局于明年8月开始首次加息，至2016年底，联邦基金利率将加至1.75厘。但事隔刚好一个月，上周五利率掉期合约反映市场已把预期加息的日期延至明年12月，即推迟了三、四个月；到2016年底，息口料只会升至1.25厘，即加少达半厘。

在加息预期改变下，投资者可能要重新布阵。面对欧洲、中国、日本等地经济持续放缓，早几年的开风险与闭风险（risk on,risk off）的模式可能重现。在经济和金融市场出现危机时，大家都抛售投资，当央行和政府出来表态会出招挽救时，市场风险胃纳又会回升。

当金融市场升了一会后，又会因种种理由，可能是欧盟内部对救市意见分歧，或中国甘愿让经济放缓也不出招等，市场又开始“走鬼”。这种情况危与机并存，最危的时候，可能是最佳的入市时机。目前资金流向仍有利美股，根据花旗的报告，截至10月15日的一周，共有57亿美元流出欧洲股票基金，中国基金的流出金额也达14亿美元；反而美股有78亿美元资金流入。观察亚洲区个别股市的官方登记数据，也显示亚洲出现走资、外资净沽售的情况。自10月以来，沽售不绝、净流出资金最多的是南韩股市，迄今流出金额达23.6亿美元。这些股市中，除了泰股外，今年以来仍录得颇大金额的净流入，反映流走的资金只是部分，外资并未全面撤走。(B01)

勿滥用演算交易/苏子

由于互联网上的免费财经资讯多如天上繁星，一众散户投资者可以如此容易便取得过去有高度价值的财经资讯，理应十分容易在金融市场上站于赢家之列才对！但事实却是，市场上的赢家仍然是凤毛鳞角，而且正正因为资讯太多，更令一些投资者感到无所适从，不知如何作出正确的交易决定，结果反而因为犹疑或会错失入市良机。故近年来不少投资者开始倾向忽略过多的资讯，甚至把交易决定直接交给电脑的演算交易（Algo Trading）的交易讯号。

过多的资讯确实会对交易决定造成不少噪音；至于Algo Trading却会使散户投资者更加像一个专业的投资者，看似很易在市场上取得不俗的回报。然而当市场上愈来愈多的散户投资者也采取类似的Algo Trading策略时，十分让人怀疑，最后会否令这类策略（特别是短线时）的获利空间，就像采取套戥（Arbitrage）策略般，在扣除交易成本后，随时成为无利可图的策略！早前某大型美资期货交易商的高层向指出，近年来散户投资者已甚少参考或相信所谓市场专家及分析师的意见策略作决策，这是由于整个市场知识水平的提高，他们大多懂得利用电脑科技自行作决策，使每个散户也是一个Trader，而专家及分析师的地位却大降。但可惜客户们的输赢比率并没有太大变化。换言之，即是大部分也摆脱不了输家的命运，只是他们是输在自己的决策上，这会输得甘心点而已。

上周不论金、股、汇的波幅均十分吓人，使不少散户投资者也把今年以来的盈利全数输突比市场。未来的金融市场的波幅也会继续如此吓人，使不少Algo的策略的积效大降，散户投资者亦因此极易由赢家变回输家。目前市场上众多的资讯中，有一项是投资者绝对不能忽略的，便是美国10年期国债息率的变化，投资者若能掌握及有效运用，即使没有Algo Trading作辅助，亦可以令交易决定的噪音大减。10年期国债息率若已在上周见底回升，预料美元将在本周回勇。(B12)

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