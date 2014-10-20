日本金融：日本养老基金将提高日本股市投资配比至25%左右--消息

路透东京10月18日 - 知情消息人士称，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比提高至25%左右。这支规模1.2万亿美元的基金是全球最大的养老基金。

上述消息人士匿名对路透表示，即将进行的投资配比调整中，主要建议是配比在20-30%的中间水准，目前还在最终讨论阶段。日本经济新闻周六首先报导这一调整消息。

该基金的投资组合中目前日股投资占比为12%，实际占比可以在该水准上下6个百分点内浮动。

暂未联系到GPIF新闻办公室对此置评。