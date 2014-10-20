日本金融：日本养老基金将提高日本股市投资配比至25%左右--消息

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透东京10月18日 - 知情消息人士称，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比提高至25%左右。这支规模1.2万亿美元的基金是全球最大的养老基金。
上述消息人士匿名对路透表示，即将进行的投资配比调整中，主要建议是配比在20-30%的中间水准，目前还在最终讨论阶段。日本经济新闻周六首先报导这一调整消息。
该基金的投资组合中目前日股投资占比为12%，实际占比可以在该水准上下6个百分点内浮动。
暂未联系到GPIF新闻办公室对此置评。
8月时有知情人士称，该基金计划将国内股票投资占比提升至20%以上。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。