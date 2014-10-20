德国经济：财长有意增加投资，但不愿因此举债

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透柏林10月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日对一家报纸表示，他希望增加投资支出，加强德国的竞争力，但不会因此牺牲明年达成预算收支平衡的目标。
一系列低迷的经济数据，以及德国成长放缓的预期，令全球市场感到不安，朔伊布勒因此承受压力，被要求将预算用于道路、铁路、宽带网络与能源网络的建设，以此来带动经济成长。
朔伊布勒接受德国周日世界报访问时表示，确实有理由批评政府投资不足或缺乏竞争力，但政府正从德国与欧洲的层次上，着手解决这些问题。
“我们必须投资更多，并加强我们的竞争力。我们必须以迅速务实的方式着手解决这些问题，”朔伊布勒对该报表示。
“这并非一蹴而就。但我们一定要做一些特定的努力，像欧洲数字联盟、能源联盟，或持续维护我们的基础建设。”
由于受到海外危机、欧元区疲弱以及国内需求不振的冲击，德国亦将2014年成长预估从1.8%下调至1.2%，2015年成长预估由2.0%下调至1.3%。
但朔伊布勒坚称德国不会以举债的方式达到成长，他也预期德国明年将能实现自1969年以来的首次预算收支平衡。朔伊布勒对预算的管控向来以立场强硬着称。（完） (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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