德国经济：财长有意增加投资，但不愿因此举债

路透柏林10月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日对一家报纸表示，他希望增加投资支出，加强德国的竞争力，但不会因此牺牲明年达成预算收支平衡的目标。

一系列低迷的经济数据，以及德国成长放缓的预期，令全球市场感到不安，朔伊布勒因此承受压力，被要求将预算用于道路、铁路、宽带网络与能源网络的建设，以此来带动经济成长。

朔伊布勒接受德国周日世界报访问时表示，确实有理由批评政府投资不足或缺乏竞争力，但政府正从德国与欧洲的层次上，着手解决这些问题。

“我们必须投资更多，并加强我们的竞争力。我们必须以迅速务实的方式着手解决这些问题，”朔伊布勒对该报表示。

“这并非一蹴而就。但我们一定要做一些特定的努力，像欧洲数字联盟、能源联盟，或持续维护我们的基础建设。”

由于受到海外危机、欧元区疲弱以及国内需求不振的冲击，德国亦将2014年成长预估从1.8%下调至1.2%，2015年成长预估由2.0%下调至1.3%。