港报财经评论：内地民生股，中燃可收集--经济日报10月18日

内地民生股，中燃可收集/林瑞芬

标普500指数周四低开后转升，短线抛售高峰期或已过。港股昨略借西风反弹，收报23,023，升0.5%；国指收报10,234，升0.5%；大市成交额726亿港元。承周五文指，启示美股抛售高峰期或已过，加上A股受压力相对较欧美股市为低，上证昨收2,341，本周累计跌1.4%，恒指短期守22,500之能力尚在。

不过，沪港通通车时间表悬而未决，而占领活动尚未结束，反弹动力也难在，23,500为主阻力，大致上恒指于22,500至23,500间上落争持之势仍在。国指技术而言，10,500左右为关键阻力，心理大关10,000左右忌失守。下周市场焦点将落在四中全会，留意会否有后继之国策推出。

大围股市不明朗因素困扰，本周表现强劲的莫过数也点评过的高铁设备或铁路基建股份，因高铁外交前景明朗。中国南车 、中国北车 、铁建 及中国中铁 周计累计涨1.7%至13%不等。国策犹如路灯，不看就如盲头苍蝇一样。寻找前景明朗化股份，中国内地民生股中，天然气运营服务商中国燃气 盈利确靠谱，趁低收集。

9月时，中国内地落实调升非居民用气存量天然气门站价格，因市场担心服务商调价有时滞性，中国燃气受压而下，股价自7月以来已从高位16.22港元而回，香港爆发占领活动以后，顺势一插至250天线12.3港元左右即止跌回升，可见暂时已通过考验250天线的沽压，靠稳下来，将有大机会反覆回升再试16港元，止蚀12.3港元，昨收报13.44港元，12.5至13港元楼下收集具值博率。

看好原因主要三方面：一、执行主席刘明辉于10月3日及9日，分别增持222.8万及500万股，增持后持股增至20.59%。二来，据联昌国际证券本周发表报告，经其调研所得，9月调价时受影响的项目，大约有70%已经将上调的成本转嫁其中，其余30%将可望于短期内再转嫁。三、集团的增长点仍然明朗。

不同于部分同业专注于成熟市场为主，中国燃气近年主打的城市燃气市场为未成熟市场，目前利用燃气率仍低的省市，如黑龙江，辽宁，广西，山东和安徽。随着天然气分销网络的建设，提高天然气供应，这些市场应该具有强劲的增长潜力向前发展。(B05)

盈利高增长，医药股可敲/余少文

中国内地股市偏软，国企指数则在10,200点争持，市场焦点在四中全会和第三季业绩。但见伊波拉病毒有扩散迹象，医药股近期最当炒，加上盈利双位数增长，强势股可敲。A股昨日虽个别发展，但整体偏软为主，或在等下周公布的经济数据，又或等四中全会和上市公司第三季业绩指引。

而国企指数昨日一度低见10,097点，最后升48点或0.5%，收报1,0234点，成交额增加至163亿港元，逾50%主板H股随大市回升。红筹指数升27点或0.6%，收报4,380点，成交额69亿港元，能源和电讯股领涨。

随着投资者等待，大市未来一周或会继续横行，尤其国指连跌六周，过去三周虽跌穿50周平均线，但先后出现“锤头”、“倒退锤头”、“陀螺”等转势或好淡争持形态，即指数中期处于关键水平，只要守住现水平，有机会反弹，回试10周和20周平均线。若然四中全会有明年经济新方向，则大市或可向上突破，否则短期仍是偏淡为主，反弹过后继续下试9,800点和9,600点。

至于周三曾表示，周二跟看好的投资者谈及，担心伊波拉病毒扩散及拖垮环球股市，不如买四环药业 作对冲，因为其研发伊波拉疫苗，并刚公布向非洲送试验药物，股价昨日创新高后倒跌，但昨日高位6.68港元相比提及时的6港元水平，升逾10%。尽管股价或是反高潮，但过去半年反覆上升趋势未变，调整后应该可继续攀升，

国家统计局资料显示，1至8月医药制造业销售收入同比升14%，利润总额同比增长13%，尽管收入和利润总额增幅较1至7月低0.06和1.07%。即使不涉及伊波拉病毒疫苗研发，医药制造业仍然可以稳步增长，加上市场憧憬医药股可受惠国企改革，故医药股普遍处于强势。

实际上，医药股目前的PE都是双位数，在目前的调整市而言似乎偏高，如按彭博综合证券商预测数字作计算，发现大部分医药股每股盈利未来三年每年复合增长达20%以上，如惯用PEG计算增长股的吸引力来看，半数预测PEG约1倍左右，反映投资者对行业的憧憬而高追相关股份，惟亦见白云山 、华瀚生物制药 、利君国际 等有较低的预测PEG，即吸引力较其他医药股较大。(B04)

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