港报财经评论：内地民生股，中燃可收集--经济日报10月18日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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内地民生股，中燃可收集/林瑞芬
标普500指数周四低开后转升，短线抛售高峰期或已过。港股昨略借西风反弹，收报23,023，升0.5%；国指收报10,234，升0.5%；大市成交额726亿港元。承周五文指，启示美股抛售高峰期或已过，加上A股受压力相对较欧美股市为低，上证昨收2,341，本周累计跌1.4%，恒指短期守22,500之能力尚在。
不过，沪港通通车时间表悬而未决，而占领活动尚未结束，反弹动力也难在，23,500为主阻力，大致上恒指于22,500至23,500间上落争持之势仍在。国指技术而言，10,500左右为关键阻力，心理大关10,000左右忌失守。下周市场焦点将落在四中全会，留意会否有后继之国策推出。
大围股市不明朗因素困扰，本周表现强劲的莫过数也点评过的高铁设备或铁路基建股份，因高铁外交前景明朗。中国南车 、中国北车 、铁建 及中国中铁 周计累计涨1.7%至13%不等。国策犹如路灯，不看就如盲头苍蝇一样。寻找前景明朗化股份，中国内地民生股中，天然气运营服务商中国燃气 盈利确靠谱，趁低收集。
9月时，中国内地落实调升非居民用气存量天然气门站价格，因市场担心服务商调价有时滞性，中国燃气受压而下，股价自7月以来已从高位16.22港元而回，香港爆发占领活动以后，顺势一插至250天线12.3港元左右即止跌回升，可见暂时已通过考验250天线的沽压，靠稳下来，将有大机会反覆回升再试16港元，止蚀12.3港元，昨收报13.44港元，12.5至13港元楼下收集具值博率。
看好原因主要三方面：一、执行主席刘明辉于10月3日及9日，分别增持222.8万及500万股，增持后持股增至20.59%。二来，据联昌国际证券本周发表报告，经其调研所得，9月调价时受影响的项目，大约有70%已经将上调的成本转嫁其中，其余30%将可望于短期内再转嫁。三、集团的增长点仍然明朗。
不同于部分同业专注于成熟市场为主，中国燃气近年主打的城市燃气市场为未成熟市场，目前利用燃气率仍低的省市，如黑龙江，辽宁，广西，山东和安徽。随着天然气分销网络的建设，提高天然气供应，这些市场应该具有强劲的增长潜力向前发展。(B05)
盈利高增长，医药股可敲/余少文
中国内地股市偏软，国企指数则在10,200点争持，市场焦点在四中全会和第三季业绩。但见伊波拉病毒有扩散迹象，医药股近期最当炒，加上盈利双位数增长，强势股可敲。A股昨日虽个别发展，但整体偏软为主，或在等下周公布的经济数据，又或等四中全会和上市公司第三季业绩指引。
而国企指数昨日一度低见10,097点，最后升48点或0.5%，收报1,0234点，成交额增加至163亿港元，逾50%主板H股随大市回升。红筹指数升27点或0.6%，收报4,380点，成交额69亿港元，能源和电讯股领涨。
随着投资者等待，大市未来一周或会继续横行，尤其国指连跌六周，过去三周虽跌穿50周平均线，但先后出现“锤头”、“倒退锤头”、“陀螺”等转势或好淡争持形态，即指数中期处于关键水平，只要守住现水平，有机会反弹，回试10周和20周平均线。若然四中全会有明年经济新方向，则大市或可向上突破，否则短期仍是偏淡为主，反弹过后继续下试9,800点和9,600点。
至于周三曾表示，周二跟看好的投资者谈及，担心伊波拉病毒扩散及拖垮环球股市，不如买四环药业 作对冲，因为其研发伊波拉疫苗，并刚公布向非洲送试验药物，股价昨日创新高后倒跌，但昨日高位6.68港元相比提及时的6港元水平，升逾10%。尽管股价或是反高潮，但过去半年反覆上升趋势未变，调整后应该可继续攀升，
国家统计局资料显示，1至8月医药制造业销售收入同比升14%，利润总额同比增长13%，尽管收入和利润总额增幅较1至7月低0.06和1.07%。即使不涉及伊波拉病毒疫苗研发，医药制造业仍然可以稳步增长，加上市场憧憬医药股可受惠国企改革，故医药股普遍处于强势。
实际上，医药股目前的PE都是双位数，在目前的调整市而言似乎偏高，如按彭博综合证券商预测数字作计算，发现大部分医药股每股盈利未来三年每年复合增长达20%以上，如惯用PEG计算增长股的吸引力来看，半数预测PEG约1倍左右，反映投资者对行业的憧憬而高追相关股份，惟亦见白云山 、华瀚生物制药 、利君国际 等有较低的预测PEG，即吸引力较其他医药股较大。(B04)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。