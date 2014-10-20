《交易视点》中国城投债息差优势仍明显，具有较好配置价值--中信证券

路透上海10月20日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，发改委下发企业债券审核新增注意事项，但城投类债券是否能列入政府债务并未有相关认定。对于过渡期的城投类债券，其隐性的政府信用从短期来看依然存在，而在息差优势仍较为明显的情况下，仍具有较好的配置价值。

同时，在地方政府债券成为融资主渠道的背景下，融资平台筹资收紧或成为趋势，需警惕信托等产品的流动性风险。

上周城投债收益率继续下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达6.00%左右的水平。城投债信用利差继续处于历史最低水平，缩窄空间不大，相对价值有限；但息差优势明显，配置价值仍较高。

**短融收益率有进一步下行空间**

上周资金面维持宽松局面，央行进一步下调14天正回购利率10BP、激发投资者降息预期，偏弱的经济及金融数据使投资者对未来资金面充满乐观。

在此背景下，一直僵持不下的短端利率终于有所下行，1年短融及国开债分别突破4.80%、4.30%至4.60%、4.10%左右，1年期各等级短融收益率下行10-20BP。

虽然此次短端利率明显下行，但与资金利差仍然处于历史高位，有进一步下行空间。从配置角度来看，偏稳定的资金面及较高的利差也使短融产品继续具有较好的配置价值。

**中票：配置盘可考虑非周期性行业产业债**

上周中票市场收益率同样下行明显，3年和5年期AAA中票收益率分别下行15、20BP至 4.85%、5. 00%左右。

上周公布的经济和金融数据较为集中，CPI及PPI均低于市场预期，M2增速尚可但有调整因素，总体而言经济增长较为悲观；

而此次央行的动作颇为显着，周二继续下调正回购利率10BP、而周五又有约2000亿的SLF传闻；整个债券市场的投资气氛相当活跃。

现阶段，偏弱基本面和央行转为宽松的货币政策，为整个市场创造了较为宽松的市场环境，短端收益率的下行也为长端收益率打开了下行空间。

从交易角度来看，受相对偏低利差因素影响，高等级债券收益率将跟随金融债或有进一步下行。而从配置角度来看，由于整体收益率已有明显下行，中低评级债券偏高的息差具有相对优势，配置盘可考虑非周期性行业产业债。

**个券推荐**

上周共有100只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1550.30亿元；

短融和超短融中，我们推荐14南电SCP004、14南电SCP005、14三峡SCP002、14华电SCP010、14大唐SCP006、14陕延油CP001、14中海运SCP004、14中电投SCP009、14本钢CP001、14辽成大SCP001、14辽成大SCP002、14大装备CP001、14亚泰CP002；

中期票据中，我们推荐14复星MTN001；私募票据中我们推荐14甘国投PPN002、14金元PPN008；

企业债中我们推荐14铁道10（有担保）、14忠旺债；公司债中我们推荐14白药01（有担保）。 (完)