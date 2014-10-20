中国经济：广交会一期采购商人数同比增长，但机电产品成交下降--人民日报

路透北京10月20日 - 中国2014年秋季广交会一期已经落下帷幕。人民日报周一援引统计数据显示，截至18日，本期广交会与会采购商96,393万人，和去年同期秋季广交会一期92,149人相比有明显增长，但和今年春季广交会一期101,198人相比则有所下降。

人民日报并援引中国机电产品进出口商会数据显示，受全球经济不景气、需求放缓等因素影响，截至17日，本届广交会机电产品累计成交64.4亿美元，较去年同期有所下降。

其中，家电和电子消费品成交占比下降，成交额较大的产品中，工具类产品、日用五金和照明设备成交额均分别增长7.2%、34.7%、21.4%。

“受广交会参展企业成交数据自主申报等统计因素影响，本届广交会部分机电产品统计数据出现异动，如家电产品和消费类电子产品统计出现了较大幅度下降，”中国机电产品进出口商会工作人员解释称，“本届广交会机电产品成交总体情况相对平稳，但从中反映的问题不容忽视。”

为期五天的2014年秋季广交会一期在19日落下帷幕。一期集中展出中国外贸出口优势产业，涉及大型机械及设别、汽车配件、家用电器、电子及数码产品等领域。

据中国海关统计，今年1-9月机电产品累计出口9,401亿美元，同比增长1.9%。

另外，新华社援引中国五矿化工商会统计，本届广交会前三日，五矿化工生产型企业订单数量较前两届均有明显增长，其中长期订单增幅明显，环比增长48%，同比增长22%。