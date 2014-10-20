中国经济：广交会一期采购商人数同比增长，但机电产品成交下降--人民日报

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国2014年秋季广交会一期已经落下帷幕。人民日报周一援引统计数据显示，截至18日，本期广交会与会采购商96,393万人，和去年同期秋季广交会一期92,149人相比有明显增长，但和今年春季广交会一期101,198人相比则有所下降。
人民日报并援引中国机电产品进出口商会数据显示，受全球经济不景气、需求放缓等因素影响，截至17日，本届广交会机电产品累计成交64.4亿美元，较去年同期有所下降。
其中，家电和电子消费品成交占比下降，成交额较大的产品中，工具类产品、日用五金和照明设备成交额均分别增长7.2%、34.7%、21.4%。
“受广交会参展企业成交数据自主申报等统计因素影响，本届广交会部分机电产品统计数据出现异动，如家电产品和消费类电子产品统计出现了较大幅度下降，”中国机电产品进出口商会工作人员解释称，“本届广交会机电产品成交总体情况相对平稳，但从中反映的问题不容忽视。”
为期五天的2014年秋季广交会一期在19日落下帷幕。一期集中展出中国外贸出口优势产业，涉及大型机械及设别、汽车配件、家用电器、电子及数码产品等领域。
据中国海关统计，今年1-9月机电产品累计出口9,401亿美元，同比增长1.9%。
另外，新华社援引中国五矿化工商会统计，本届广交会前三日，五矿化工生产型企业订单数量较前两届均有明显增长，其中长期订单增幅明显，环比增长48%，同比增长22%。
与之相反的是，贸易型企业订单数量有所减少。数据表明，生产型企业通过转换经营模式，调整建立自有营销体系，直接与客户对接洽谈，从而提高了订单量。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。