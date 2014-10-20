港报社评：背弃和平初衷，等于弃械投降--信报10月20日

圣雄甘地之所以伟大，因为他采取的是非暴力手段，争取印度从英国独立。曼德拉之所以得到诺贝尔和平奖，因为他坚持以和平方式消除南非的种族隔离政策，并且与长期压迫黑人的白人政权调解协商，最终成为南非第一位民选的黑人总统。由此可见，和平才是民权运动的最强力量，亦是手无寸铁抗争者能够制胜的高强「武器」。

抗争者假如背弃了和平理想，后果将会等同于「弃械投降」，把自己置于万劫不复的险地，一来迫使执法者武力镇压，二来失去普罗市民的同情与支持。非常不幸地，香港一场持续了超过二十日的占领运动，逐渐偏离了公民抗命的初衷。

更加不幸的是，示威者似乎没有看清楚环境与形势，没有适当地跟违悖「爱与和平」的暴力行为划清界线，只是不断指摘警方不是，认为即使演变成暴乱，千错万错都在对方不在我。

财政司司长曾俊华以《勇敢抉择》为题发表网志，指旺角有部分人士意图破坏社会秩序，趁着占领运动混水摸鱼，以公民抗命为名扰乱社会，劝谕参与者立即与他们划清界线。曾司长呼吁，撤离不是容易的决定，但相信学生能在关键时刻，鼓起勇气作出正确抉择。

既然学联几经转折终能与政府于星期二展开对话，寻求化解分歧之道，那么非暴力主义者没有必要坚持路障不能移，营帐不能撤，稍动即剑拔弩张。坚持三个占领区缺一不可、路障一个也不能少，绝非合情合理——当然今天的香港似乎已经没有合法可言了，哀哉！ (A02)

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