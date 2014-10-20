港报社评：背弃和平初衷，等于弃械投降--信报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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圣雄甘地之所以伟大，因为他采取的是非暴力手段，争取印度从英国独立。曼德拉之所以得到诺贝尔和平奖，因为他坚持以和平方式消除南非的种族隔离政策，并且与长期压迫黑人的白人政权调解协商，最终成为南非第一位民选的黑人总统。由此可见，和平才是民权运动的最强力量，亦是手无寸铁抗争者能够制胜的高强「武器」。
抗争者假如背弃了和平理想，后果将会等同于「弃械投降」，把自己置于万劫不复的险地，一来迫使执法者武力镇压，二来失去普罗市民的同情与支持。非常不幸地，香港一场持续了超过二十日的占领运动，逐渐偏离了公民抗命的初衷。
更加不幸的是，示威者似乎没有看清楚环境与形势，没有适当地跟违悖「爱与和平」的暴力行为划清界线，只是不断指摘警方不是，认为即使演变成暴乱，千错万错都在对方不在我。
财政司司长曾俊华以《勇敢抉择》为题发表网志，指旺角有部分人士意图破坏社会秩序，趁着占领运动混水摸鱼，以公民抗命为名扰乱社会，劝谕参与者立即与他们划清界线。曾司长呼吁，撤离不是容易的决定，但相信学生能在关键时刻，鼓起勇气作出正确抉择。
既然学联几经转折终能与政府于星期二展开对话，寻求化解分歧之道，那么非暴力主义者没有必要坚持路障不能移，营帐不能撤，稍动即剑拔弩张。坚持三个占领区缺一不可、路障一个也不能少，绝非合情合理——当然今天的香港似乎已经没有合法可言了，哀哉！ (A02)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。