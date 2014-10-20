芝加哥期市：美国大豆和玉米期货齐跌，受干燥天气预期影响

美国农业部(USDA)表示，至10月12日止，美国玉米收割率仅24%，同期五年平均收割率为43%。大豆收割率为40%，同期五年平均收割率为53%。交易商预期农户将于未来几日赶上进度。

大豆面临额外的压力，此前私人分析机构Informa Economics调升美国2015作物年大豆种植面积至8,850万英亩纪录高位。如果预期成真，2015年将成为自1983年以来，美国大豆种植面积首度超越玉米的一年。

该机构同时调升美国2015作物年玉米种植面积至8,777.1万英亩，之前预估为8,727.5万英亩。

巴西国家农业机关IMEA周五表示，巴西第一大大豆种植州Mato Grosso的大豆种植速度，仍落后去年同期18个百分点，该国1月大豆供应可能因此受限。

乌克兰经济部周五表示，该国2014/15作物季谷物出口可能上升至3,430万吨纪录高位，较前一季的3,280万吨增长。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月14日当周，多数投机客调升在芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米期货净多仓。

该份周度交易报告也显示，包括避险基金在内的非商业交易商，删减他们在CBOT的小麦和大豆净空仓。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 513.25 -2.75 -0.53% -0.73% 495.68 66

CBOT玉米 346.25 -1.75 -0.50% -1.84% 365.06 55

CBOT大豆 949.50 -2.25 -0.24% -1.76% 949.39 48

CBOT稻米 $12.64 $0.09 +0.72% +1.00% $12.63 54

美国原油 $83.26 $0.51 +0.62% +0.62% $89.43 30

汇率

欧元/美元 $1.276 -$0.001 -0.05% -0.41%

美元/澳元 0.877 0.002 +0.25% +0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)