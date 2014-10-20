港报社评：旺角应撤难撤，须导“无人驾驶”--经济日报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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在港府与学联对话前，旺角不幸发生流血冲突。从社会抑或运动的角度看，旺角占领都应撤离，惟应撤难撤；警方与占领者均须克制，运动带领者更需加强与参与者沟通，防生憾事。
其实到了现阶段，占领者实应从旺角撤离。其一，虽然占领者强调金钟、铜锣湾与旺角三个占领区都不能失，才有力向政府施压，然而，真正能对政府构成压力的是民心，而非占领了多少街道。
其二，旺角与金钟不同，不但取态较激进，更没有明显的领导团体，主要是市民自发，没有谁能代表谁，在运动走向上属「无人驾驶」，加上占领与反占领人士的组成较复杂，不排除小部分有黑社会背景，均令运动形式较激动激烈，容易发生冲突。
然而，旺角占领应撤却难撤，此因旺角占领者态度较强硬及没有领导团体，正如当区占领者多番表示，与政府对话的学联并不能代表他们，故纵使明天的对话难能可贵地有一些成果，亦难令旺角占领者撤离。
惟现实如此，港府与旺角占领者都更要保持克制，避免发生更大冲突；带领运动者不论是学联、学民思潮与占中三子等，则有更大责任到旺角加强与占领者的沟通，了解他们的诉求、疏导他们的情绪、争取运动的共识、力保运动的和平非暴力性质，以增对话对旺角占领运动的良性影响，并减再流血风险。毕竟流血徒添怨恨，对话才是出路。 (A12)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。