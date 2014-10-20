港报社评：旺角应撤难撤，须导“无人驾驶”--经济日报10月20日

在港府与学联对话前，旺角不幸发生流血冲突。从社会抑或运动的角度看，旺角占领都应撤离，惟应撤难撤；警方与占领者均须克制，运动带领者更需加强与参与者沟通，防生憾事。

其实到了现阶段，占领者实应从旺角撤离。其一，虽然占领者强调金钟、铜锣湾与旺角三个占领区都不能失，才有力向政府施压，然而，真正能对政府构成压力的是民心，而非占领了多少街道。

其二，旺角与金钟不同，不但取态较激进，更没有明显的领导团体，主要是市民自发，没有谁能代表谁，在运动走向上属「无人驾驶」，加上占领与反占领人士的组成较复杂，不排除小部分有黑社会背景，均令运动形式较激动激烈，容易发生冲突。

然而，旺角占领应撤却难撤，此因旺角占领者态度较强硬及没有领导团体，正如当区占领者多番表示，与政府对话的学联并不能代表他们，故纵使明天的对话难能可贵地有一些成果，亦难令旺角占领者撤离。

惟现实如此，港府与旺角占领者都更要保持克制，避免发生更大冲突；带领运动者不论是学联、学民思潮与占中三子等，则有更大责任到旺角加强与占领者的沟通，了解他们的诉求、疏导他们的情绪、争取运动的共识、力保运动的和平非暴力性质，以增对话对旺角占领运动的良性影响，并减再流血风险。毕竟流血徒添怨恨，对话才是出路。 (A12)

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