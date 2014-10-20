港报社评：重建信任长路仍漫漫改革社会才可消矛盾--明报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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警方在占领行动一些场区清场之后，按照特区政府及学联之间的公开讲话内容，明天（周二）两者之间就会展开对话。梁振英上周四会见传媒时称，学联的公民提名及人大常委撤回决定的前设「不务实」，学联则斥政府「霸道不理性」。当占领事件发展到目前阶段，转向另一漫长段落已是大势所在：未来社会如何重建信任。
有一种说法是，政府及社会之间一旦结束对立状态之后，双方都有责任在未来日子取得对方的信任。
《孟子》说「惟能者能以大事小」，这是我们早前就香港时局提出的看法，社会几经波折以迄目前，展望未来发展，这句名言依然合用。政改是短时期的事，谈得拢就谈下去，谈不拢就下次再谈或暂时按下不提，也许会有其他更具智慧的方法处理。然而，社会如何从这次信任危机重建，以至能否令「危」变「机」，循此改革香港社会内部深层次矛盾，是特区政府应该长考的课题。
今天的香港氛围令人想起近半个世纪前的时空，撕裂后受伤的社会如何重新建立信任及信心，端视特区政府如何随着社会要求政改的呼声因势利导，让香港再度起航。
面对当下香港的政治及社会处于拉紧状态的大气候之下，我们认为，当政改争论告一段落，政府应邀请德高望重的社会人士例如大法官等，就这次政改及占领事件深入调查，并逐一指出及解决香港内部的深层次矛盾。政府据此制订政策，调整施政方向，这样香港才能浴火重生，给回700 万巿民一个属于自己的香港。(A06)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。