港报社评：重建信任长路仍漫漫改革社会才可消矛盾--明报10月20日

警方在占领行动一些场区清场之后，按照特区政府及学联之间的公开讲话内容，明天（周二）两者之间就会展开对话。梁振英上周四会见传媒时称，学联的公民提名及人大常委撤回决定的前设「不务实」，学联则斥政府「霸道不理性」。当占领事件发展到目前阶段，转向另一漫长段落已是大势所在：未来社会如何重建信任。

有一种说法是，政府及社会之间一旦结束对立状态之后，双方都有责任在未来日子取得对方的信任。

《孟子》说「惟能者能以大事小」，这是我们早前就香港时局提出的看法，社会几经波折以迄目前，展望未来发展，这句名言依然合用。政改是短时期的事，谈得拢就谈下去，谈不拢就下次再谈或暂时按下不提，也许会有其他更具智慧的方法处理。然而，社会如何从这次信任危机重建，以至能否令「危」变「机」，循此改革香港社会内部深层次矛盾，是特区政府应该长考的课题。

今天的香港氛围令人想起近半个世纪前的时空，撕裂后受伤的社会如何重新建立信任及信心，端视特区政府如何随着社会要求政改的呼声因势利导，让香港再度起航。

面对当下香港的政治及社会处于拉紧状态的大气候之下，我们认为，当政改争论告一段落，政府应邀请德高望重的社会人士例如大法官等，就这次政改及占领事件深入调查，并逐一指出及解决香港内部的深层次矛盾。政府据此制订政策，调整施政方向，这样香港才能浴火重生，给回700 万巿民一个属于自己的香港。(A06)

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