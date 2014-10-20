港报社评：学联打“暴乱牌”，毁对话基础--星岛日报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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政府与学联的对话将于明天展开，市民都期望双方可以务实理性地会面，谋求纾解目前的政治危机。就在这时候，学联副秘书长岑敖晖于周日凌晨前往旺角最混乱的街头，向激进示威者发表慷慨激昂演讲，说学联将与他们一起坚守阵地，继续奋战到底。
学联走这一步棋，是百分百错误的险着，只会破坏对话的基础，令香港陷入更严重动乱。他们不与鼓动旺角骚乱的激进分子划清界綫，反而被他们牵着走，占中运动势将进一步走上歧途，而与政府的对话也难以进行。
学联在十多日前透过中间人向政府表示，不再坚持要求撤回人大决定，愿意具体商讨政改，并不将占领行动升级，故政府同意安排对话，但不多久，学联态度又出现反覆，由此可见，学联始终不肯放弃以激烈群众运动作手段，迷信这是可令政府屈服的最有力「武器」。
正如财政司司长曾俊华所言，旺角的激烈行动，已与占中运动提出的「爱与和平」愈走愈远，学联应该与捣乱分子划清界綫，冷静评估运动发展方向，鼓起勇气尽早撤离。
学联行此险着，是想利用旺角群众的激烈行动，作为与政府讨价还价的本钱，所以将这批捣乱分子当成是学联的「战友」，以壮大声势。他们打「暴乱牌」可能是无可奈何，但要承担的后果比他们估计的更严重，因为旺角一旦爆发暴动，他们将负重大刑责，而且对话将随之完结，香港则大受创伤，全港市民成为这铺烂牌的牺牲品。(A06)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。