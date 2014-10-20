港报社评：社会欢迎对话，学联须有诚意--文汇报10月20日

特区政府和学联代表将于明天展开对话。市民期待对话取得积极成果，为早日解决「占中」事件创造条件。必须指出的是，对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，特区政府这一原则立场没有可质疑之处。特区政府确实有诚意与学联对话。学联不要再反口覆舌阻碍对话，更不要离开基本法和人大决定提出根本不可能达到的条件，不要令市民失望。

为了促成与学联的对话，政府多次派出官员设法与学联的组织者协调，尽量满足学联提出的对话时间、地点等要求。学联曾利用对话鼓动更多人上街，动摇对话基础，导致本来可以展开的对话不得不暂停。其后，政府通过大学校长居中斡旋，重启与学联对话，足以证明政府在对话方面的诚意和善意。

事实上，因为学联出尔反尔，不断「搬龙门」，为沟通设置重重障碍，导致对话一波三折。学联头头在要求与特区政府对话的过程中，推翻先前与政府达成的协议，令对话一度流产。

香港普选必须按基本法和人大决定办事。政府与学联的对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，这是不容争议的原则。特区政府不可能在对话的原则问题上让步，否则将传递错误混乱讯息，令依法落实普选节外生枝。学联在对话前夕还呼吁支持者不要撤离，企图令「占中」升温，增添与政府对话的筹码，不能不令人对学联对话的诚意产生怀疑。学联不应再提出离开基本法和人大决定的要求，而须理性务实地与政府展开对话，用实际行动回应市民的期待。(A07)

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