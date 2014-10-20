港报社评：社会欢迎对话，学联须有诚意--文汇报10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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特区政府和学联代表将于明天展开对话。市民期待对话取得积极成果，为早日解决「占中」事件创造条件。必须指出的是，对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，特区政府这一原则立场没有可质疑之处。特区政府确实有诚意与学联对话。学联不要再反口覆舌阻碍对话，更不要离开基本法和人大决定提出根本不可能达到的条件，不要令市民失望。
为了促成与学联的对话，政府多次派出官员设法与学联的组织者协调，尽量满足学联提出的对话时间、地点等要求。学联曾利用对话鼓动更多人上街，动摇对话基础，导致本来可以展开的对话不得不暂停。其后，政府通过大学校长居中斡旋，重启与学联对话，足以证明政府在对话方面的诚意和善意。
事实上，因为学联出尔反尔，不断「搬龙门」，为沟通设置重重障碍，导致对话一波三折。学联头头在要求与特区政府对话的过程中，推翻先前与政府达成的协议，令对话一度流产。
香港普选必须按基本法和人大决定办事。政府与学联的对话必须在基本法和人大决定的基础上进行，这是不容争议的原则。特区政府不可能在对话的原则问题上让步，否则将传递错误混乱讯息，令依法落实普选节外生枝。学联在对话前夕还呼吁支持者不要撤离，企图令「占中」升温，增添与政府对话的筹码，不能不令人对学联对话的诚意产生怀疑。学联不应再提出离开基本法和人大决定的要求，而须理性务实地与政府展开对话，用实际行动回应市民的期待。(A07)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。