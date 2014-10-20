中国经济：建立法治金融体系，发挥市场配置资源的基础性作用--农行行长

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国农业银行 行长张云表示，市场经济本质上是契约经济，法治是市场交易有序进行的基本条件，要进一步完善金融制度，建立“法治金融”体系。
人民日报周一援引张云的文章称，作为市场经济的重要组成部分，金融市场是典型的规则导向型市场，而法治对金融业的改革和发展具有十分重要的引导、推动和保障作用。
“要重视法律建设在金融改革发展中的基础作用，建立起一套完善的法治金融体系，规范金融机构和客户之间的权利和义务关系，维护金融市场公平秩序，真正发挥市场配置资源的基础性作用。”张云说。
他并表示，法治金融是中国金融业对外开放的必然选择，同时也是防范金融风险的根本保障。
“保障金融安全，必须从制度上建立起金融安全的保障体系，把一切金融活动纳入规范化、法治化的轨道，实现依法治理金融，保障金融安全。”他称。
报导指出，近20年来，中国经济金融法律制度不断完善。1995年，《中国人民银行法》《商业银行法》《票据法》《保险法》等金融法律法规相继颁布，并在2002年之后相继得到完善。
银行业金融资产从2001年的17万亿元，增长到目前的160多万亿元，14年间增长了近10倍。
据海关数据显示，2013年中国外贸进出口总值达4.16万亿美元，首次突破4万亿美元关口，居世界第一位；商务部数据亦显示，2013年中国实际使用外资1,175.86亿美元，总量仅次于美国列全球第二。
张云认为，金融业渗透到社会经济的各个领域，是一个特殊性的高风险行业，一旦形成金融危机就会对社会经济造成严重破坏。
“产生危机的原因是多方面的，金融监管不到位和法律不健全是深层次原因。”他指出，从一些国家危机后的“灾后重建”情况看，法治建设是预防金融危机的重要手段，要确保金融业在法治框架内运行。
将于今日开幕的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。
李克强总理在年初国务院第二次廉政工作会议上强调指出“对市场主体，是‘法无禁止即可为’；而对政府，则是‘法无授权不可为’”。国务院随后实施了一系列的简政放权举措，取消和下放多批行政审批事项。
据人民日报报导，截至9月初的一年多，国务院已经先后取消和下放7批共632项行政审批等事项，约占改革前行政审批项目总数的1/3。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。