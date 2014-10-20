《交易视点》信用风险和美元升值继续影响海外债市表现--中信证券

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，信用风险和美元升值继续影响债市表现。目前配置价值最高的部分仍然集中在中等级信用债，即BB-级以上债券及大型国企债券。
一方面，投资级债券收益率偏低且波动不大，随着CNH CCS利率上升和美元走强概率增加，此类债券的配置价值降低；另一方面，低等级发行人黑天鹅事件频出，高收益债信用风险可能会进一步增加。
**全球经济增速放缓，海外市场波动加剧**
除美国以外，全球其他主要经济体目前都面临经济增速放缓的问题，尤其是欧元区经济再次面临衰退风险。
作为区内经济增长“火车头”的德国，近期公布的一系列经济数据表现糟糕。德国政府不得不将2014年GDP增速预期从1.8%大幅下调至1.2%。
与此同时，国际货币基金组织在10月份的《世界经济展望》中将2014年全球增长预测下调到3.3%，较4月份的预测低0.4个百分点。
该组织认为，欧元区二季度经济增长停滞，并且有关增长持续减缓的不确定性依然存在；日本在提高消费税后，国内需求的下降幅度超过预期；其他新兴市场经济体的经济活动也出现意料之外的减慢。
受经济数据低迷及全球经济增速放缓的影响，上周海外股市和债市大幅波动。德国10年期国债收益率在周三一度跌至0.76%，此后收益率略有反弹，周五收于0.86%。美国10年期国债收益率上周也出现明显下跌，周五收于2.22%。
**雅居乐债券收益率飙升**
负面信用事件继续冲击市场，近期低等级离岸人民币债券表现低迷。
其中，雅居乐10月10日发布公告称，董事会主席及总裁陈卓林自9月末开始被昆明市检察院执行指定居所居住的措施。
雅居乐股票上周恢复交易后，股价一周跌幅超过20%。同时，2.4年雅居乐债收益率飙升921bps至15.7%。
从中期报表看，截至6月末雅居乐的总借款为人民币447.3亿元，其中一年内到期的银行贷款和其他借款分别为121.49亿元和25.18亿元。
而该公司经营现金流呈连续净流出状态（2013年及2014年年上半年分别净流出现金人民币99.2亿元和33.6亿元），账上现金仅为人民币75.9亿元，自身偿债能力弱。由于雅居乐过度依赖外部融资，一旦市场信心动摇，该公司信用风险存在持续上升的可能性。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。