《交易视点》信用风险和美元升值继续影响海外债市表现--中信证券

路透上海10月20日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，信用风险和美元升值继续影响债市表现。目前配置价值最高的部分仍然集中在中等级信用债，即BB-级以上债券及大型国企债券。

一方面，投资级债券收益率偏低且波动不大，随着CNH CCS利率上升和美元走强概率增加，此类债券的配置价值降低；另一方面，低等级发行人黑天鹅事件频出，高收益债信用风险可能会进一步增加。

**全球经济增速放缓，海外市场波动加剧**

除美国以外，全球其他主要经济体目前都面临经济增速放缓的问题，尤其是欧元区经济再次面临衰退风险。

作为区内经济增长“火车头”的德国，近期公布的一系列经济数据表现糟糕。德国政府不得不将2014年GDP增速预期从1.8%大幅下调至1.2%。

与此同时，国际货币基金组织在10月份的《世界经济展望》中将2014年全球增长预测下调到3.3%，较4月份的预测低0.4个百分点。

该组织认为，欧元区二季度经济增长停滞，并且有关增长持续减缓的不确定性依然存在；日本在提高消费税后，国内需求的下降幅度超过预期；其他新兴市场经济体的经济活动也出现意料之外的减慢。

受经济数据低迷及全球经济增速放缓的影响，上周海外股市和债市大幅波动。德国10年期国债收益率在周三一度跌至0.76%，此后收益率略有反弹，周五收于0.86%。美国10年期国债收益率上周也出现明显下跌，周五收于2.22%。

**雅居乐债券收益率飙升**

负面信用事件继续冲击市场，近期低等级离岸人民币债券表现低迷。

其中，雅居乐10月10日发布公告称，董事会主席及总裁陈卓林自9月末开始被昆明市检察院执行指定居所居住的措施。

雅居乐股票上周恢复交易后，股价一周跌幅超过20%。同时，2.4年雅居乐债收益率飙升921bps至15.7%。

从中期报表看，截至6月末雅居乐的总借款为人民币447.3亿元，其中一年内到期的银行贷款和其他借款分别为121.49亿元和25.18亿元。

而该公司经营现金流呈连续净流出状态（2013年及2014年年上半年分别净流出现金人民币99.2亿元和33.6亿元），账上现金仅为人民币75.9亿元，自身偿债能力弱。由于雅居乐过度依赖外部融资，一旦市场信心动摇，该公司信用风险存在持续上升的可能性。(完)